Μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, o Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει βάλει στην εξίσωση όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεσή του, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής και έχοντας πάρει πράγματα απ’ όλους όσους πάτησαν στο «Glass Floor».

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν στην Euroleague έχοντας διατηρήσει το απόλυτο 4/4 μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και μάλιστα πραγματοποιώντας από επιβλητικές έως και εντυπωσιακές εμφανίσεις σε καθένα από αυτά τα παιχνίδια.

Άλλωστε αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι σκοράρει κατά μέσο όρο 93,7 πόντους και με παθητικό 20,7 πόντους λιγότερους, ήτοι 73 ανά αγώνα. Αριθμοί οι οποίοι δείχνουν ξεκάθαρα την κυριαρχία των «πρασίνων». Και το κυριότερο όλων; Έχοντας μπει όλοι στην εξίσωση!

Μετά από αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει φροντίσει να μοιράσει μαεστρικά τον χρόνο συμμετοχής και να έχει «εκμεταλλευτεί» τον κάθε παίκτη ξεχωριστά. Ο Μουστάφα Φαλ ήταν ο 14ος παίκτης που χρησιμοποιήθηκε από τον Σέρβο προπονητή, τον οποίο και ολοένα θα εντάσσει στο αγωνιστικό του πλάνο, χωρίς να θέλει φυσικά να τον πιέσει.

Και είναι δεδομένο ότι στο προσεχές διάστημα θα κάνουν την εμφάνιση τους και οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν ανεβάζοντας τον αριθμό των παικτών που θα έχουν αγωνιστεί σε ματς της Euroleague στους… 16. Και είναι επίσης δεδομένο ότι δεν θα έχουν συμπληρωματικό ρόλο αλλά άκρως πρωταγωνιστικό. Σίγουρα θα δυσκολέψει η δουλειά του Ομπράντοβιτς στο μοίρασμα του χρόνου και η «σπαζοκεφαλιά» θα είναι μεγάλη ακόμα και για την τελική 12άδα. Παρόλα αυτά έχει την εμπειρία και το «know how» για να παραμένουν όλοι ενεργοί και απολύτως χρήσιμοι.

Ο αποτελεσματικός Λεσόρ και ο... άχαστος Ρογκαβόπουλος

Είναι χαρακτηριστικό ότι τη φετινή σεζόν οι 12 από τους 14 παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί απέναντι σε Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι και Φενέρμπαχτσε έχουν αγωνιστεί από 14:30 λεπτά έως και 25:27 λεπτά. Δείγμα και της φιλοσοφίας που έχει ο Ζοτς και του πόσο πολύ υπολογίζει σε όλους. Ο Μωραΐτης είναι ο 13ος της εξίσωσης με 07:49 λεπτά κατά μέσο όρο στα δύο παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, ενώ ο Γάλλος σέντερ πήρε τα πρώτα 1:32 λεπτά μετά τον τραυματισμό του.

Αναλογικά με τον χρόνο συμμετοχής τους, ο πιο αποτελεσματικός παίκτης βάσει του συνολικού PIR (Performance Index Rating) το οποίο και δείχνει τη συνολική προσφορά του κάθε παίκτη μέσα στο παιχνίδι, είναι ο Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ δείχνει να πατάει και πάλι γερά στα πόδια του έχοντας συγκεντρώσει 22.8 βαθμούς ανά 21:30 λεπτά συμμετοχής (13.2π., 7ριμπ., 1.5ασ.) με τους Σιλβέν Φρανσίσκο (18.0 PIR) και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (17.0 PIR) να τον ακολουθούν.

Ενώ αναλογικά με τον χρόνο συμμετοχής του (14:30) εξαιρετική είναι η συνολική παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου ο οποίος στα δύο παιχνίδια που έχει αγωνιστεί έχει συγκεντρώσει 15.5 βαθμούς κατά μέσο όρο στο PIR έχοντας 11 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ. Και να 'ταν μόνο αυτό; Δεν έχει χάσει ούτε ένα σουτ, καθώς μετράει έως τώρα 6/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 4/4 βολές σε αυτά τα δύο ματς!

Δείτε και τον χαρακτηριστικό πίνακα από το rotation του Ομπράντοβιτς