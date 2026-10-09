Παναθηναϊκός: Ο Ομπράντοβιτς χαιρέτησε έναν προς έναν τους παίκτες στα αποδυτήρια και τους έδωσε συγχαρητήρια
Ο Παναθηναϊκός ήταν ασταμάτητος και κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και με εντυπωσιακή εμφάνιση στο «T-Center» επικράτησε εύκολα με 92-74 για το 4/4 και τη διατήρηση του αήττητου στο ξεκίνημα της Euroleague. Έχει 4/4 μέχρι στιγμής στην έδρα του.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τα όσα είδε στο παρκέ από τους παίκτες του και ήταν κεφάτος στα αποδυτήρια στην ομιλία του. Μετά το ζντο, ο Ζοτς χαιρέτησε έναν προς έναν τους παίκτες στα αποδυτήρια και τους έδωσε συγχαρητήρια.
Δείτε τα όσα έγιναν στο video που ανέβασε η πράσινη ΚΑΕ
We move on, UNITED. AS ONE. 💚☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/XTCaSgHBUV— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 8, 2026
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