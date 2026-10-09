Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν απόλυτα ικανοποιημένος με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού με την Φενέρ και το έδειξε στα αποδυτήρια, χαιρετώντας έναν έναν όλους τους παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ασταμάτητος και κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και με εντυπωσιακή εμφάνιση στο «T-Center» επικράτησε εύκολα με 92-74 για το 4/4 και τη διατήρηση του αήττητου στο ξεκίνημα της Euroleague. Έχει 4/4 μέχρι στιγμής στην έδρα του.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τα όσα είδε στο παρκέ από τους παίκτες του και ήταν κεφάτος στα αποδυτήρια στην ομιλία του. Μετά το ζντο, ο Ζοτς χαιρέτησε έναν προς έναν τους παίκτες στα αποδυτήρια και τους έδωσε συγχαρητήρια.

Δείτε τα όσα έγιναν στο video που ανέβασε η πράσινη ΚΑΕ