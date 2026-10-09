Συρμοί του τραμ στην Αθήνα μπήκαν στο κλίμα της Euroleague και έχουν πάνω φωτογραφίες του Φουρνιέ και του Φρανσίσκο.

Το αποτυπωμά της στην Αθήνα έχει αφήσει η Euroleague. Οι πολίτες που κυκλοφορούν στην πρωτεούσα θα έχουν κάποια... διαφορετικά τραμ ντυμένα με τα χρώματα της διοργάνωσης από χθες και μέχρι την επόμενη Πέμπτη

Συρμοί του τραμ στην Αθήνα έχουν... καλυφθεί με το logo της διοργάνωσης, κάτι που έκαναν γνωστό οι διοργανωτές. Μάλιστα στο video που δημοσιεύτηκε υπάρχει και η φράση «Το κόκκινο και το πράσινο είναι απλώς χρώματα (ή μήπως όχι;)», με τις φωτογραφίες του Ναν και του Φρανσίσκο να κλέβουν την παράσταση.

Δείτε το video που ανέβασε η Euroleague