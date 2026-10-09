Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε. Ο Λεσόρ που θύμισε τον σέντερ του 2024, η σκληρή “πράσινη” πεντάδα και οι 32 πόντοι που πρόσφερε ο Φρανσίσκο.

Ο Παναθηναϊκός πάτησε με 92-74 την Φενέρμπαχτσε και έκανε το 4/4 στην EuroLeague, διατηρώντας την θέση του στην κορυφή, παρέα με την Βαλένθια.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του “τριφυλλιού”.

Ο Λεσόρ του 2024 και η πεντάδα του τρόμου

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε πέρυσι από τον σοβαρό τραυματισμό του, ωστόσο ήταν ξεκάθαρο - και απολύτως λογικό - να μην θυμίζει τον παίκτη που κυριάρχησε στην Ευρώπη την σεζόν 2023/24. Χρειαζόταν χρόνο και χώρο για να βρει τον ρυθμό του έπειτα από τόσο μεγάλη απουσία. Είναι πολύ νωρίς να πει κάποιος ότι βρίσκεται ξανά στο επίπεδο που ήταν προ διετίας. Σίγουρα, όμως, ο αγώνας με την Φενέρ ήταν ίσως το πιο ενθαρρυντικό σημάδι των τελευταίων μηνών.

Ο κόσμος θα σταθεί στο γεγονός ότι είχε 19 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 23 λεπτά συμμετοχής. Η αλήθεια όμως είναι πως ήταν η εικόνα του στην άμυνα που ήταν ενθαρρυντική, με τον Γάλλο να θυμίζει τον σέντερ που προκαλούσε τρόμο στους αντιπάλους με τον τρόπο που έβγαινε στην μπάλα όταν κάλυπτε το Pick and Roll.

Ο Γάλλος έβγαλε την γνωστή του επιθετικότητα, ωστόσο το βασικό ήταν ότι δεν είχε απλώς εκλάμψεις, αλλά διάρκεια σε αυτό. Τα γρήγορα πλάγια βήματά του, ο τρόπος που έβαζε τα χέρια του στην μπάλα, η ταχύτητα που κάλυπτε χώρους, όλα θύμισαν τον σέντερ του 2024. Ιδού ένα παράδειγμα.

Ο Μπόλντγουιν θέλει να παίξει Pick and Roll. Ο Λεσόρ ετοιμάζεται να κάνει blitz (μετάφραση: Παγίδα)

Ο Λεσόρ κάνει παγίδα και κλέβει την μπάλα, τρέχοντας στον αιφνιδιασμό.

Ο Λεσόρ καρφώνει την μπάλα.

Φάσεις όπως αυτή ήταν ο κανόνας πριν από δύο χρόνια. Και φαίνεται ότι θα ξαναγίνουν. Την ίδια στιγμή, βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι πλέον ο Λεσόρ έχει και άλλους παίκτες στο πλευρό του. Παίκτες με αθλητικότητα, μάκρος. Αυτο φάνηκε κυρίως όταν συνυπήρξε με τους Φρανσίσκο Μπαντιό, Μπόνγκα και Χέιζ-Ντέιβις, φτιάχνοντας μία πεντάδα… αμυντικού τρόμου, που κυριάρχησε στο παρκέ.

Η συγκεκριμένη πεντάδα έπνιξε την Φενέρ. Η πίεση πάνω στην μπάλα από τους Μπαντιό και Φρανσίσκο και το μάκρος και η αθλητικότητα της γραμμής ψηλών των “πράσινων” έκανε την διαφορά. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Μπόλντγουιν θέλει να παίξει Pick and Roll. Ο Χέιζ-Ντέιβις ετοιμάζεται να κάνει blitz.

Ο Μπόλντγουιν πασάρει στον Κλάιμπερν, με τον Λεσόρ να τρέχει να καλύψει, ενώ ο Μπόνγκα ανεβαίνει πιο ψηλά.

Ο Κλάιμπερν έχει μπροστά του τον Λεσόρ, ενώ ο Μπόνγκα καλύπτει δύο παίκτες. Η Φενέρ έχει θεωρητικά πλεονέτημα - αφού επιτίθεται με 4 παίκτες εναντίον 3 - αλλά δεν φαίνεται λόγω των χώρων που κλείνουν οι “πράσινοι”.

Ο Κλάιμπερν παίρνει ένα μαρκαρισμένο τρίποντο και αστοχεί.

Είναι νωρίς ακόμα. Είναι ωστόσο σαφές ότι η συγκεκριμένη πεντάδα του Παναθηναϊκού έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε κάθε αντίπαλο.

Ο φρέσκος Φρανσίσκο και οι 32 πόντοι που ήταν υπεύθυνος

Σε μία βραδιά με πολλούς διακριθέντες, ο Σίλβεν Φρανσίσκο έδειξε το πώς μπορεί να κάνει την διαφορά. Ο Γάλλος κουβάλησε τον Παναθηναϊκό εκτελεστικά στο πρώτο μέρος, όταν ακόμα το ματς ήταν ντέρμπι, ολοκληρώνοντας τελικά το παιχνίδι με 17 πόντους με 6/14 σουτ (2/7 τρίποντα), 3/4 βολές και 7 ασίστ, που έδωσαν άλλους 15 πόντους στους “πράσινους”. Κοινώς, ήταν υπεύθυνος για 32 πόντους της ομάδας του.

Ο Φρανσίσκο βρήκε άμεσα την ισορροπία ανάμεσα σε εκτέλεση και δημιουργία. Όντας τις περισσότερες φορές ο μοναδικός χειριστής στο παρκέ χρειάστηκε να επιβαρυνθεί αρκετά, αλλά παρόλα αυτά έδειξε φρέσκος. Και αυτό μοιάζει λογικό δεδομένου ότι τελικά αγωνίστηκε μόλις 26 λεπτά, έχοντας συνήθως στο πλευρό του τους Μπαντιό και Μπόνγκα να έχουν τις πιο δύσκολες αμυντικές αποστολές.

Ο Φρανσίσκο δείχνει να έχει προσαρμοστεί πιο γρήγορα από τους άλλους νεοφερμένους στον Παναθηναϊκό. Αυτό βέβαια έχει εξήγηση: Ο Γάλλος έχει συχνά την μπάλα στα χέρια του, παίζοντας το παιχνίδι του. Οι περισσότερες επαφές τον βοηθούν να αισθανθεί άνετα.

Μία ακόμα ενθαρρυντική εμφάνιση

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 4/4 και μάλιστα άνετα. Κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία ομάδα με βλέψεις Final Four - ακόμα και τροπαίου - και την διέσυρε. Κι αν οι διαφορές δεν λένε κάτι τον Οκτώβριο, που όλοι ψάχνονται, η εικόνα ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι εξαιρετικά ενθαρρυντική.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει να πατάει καλά. Ο Λεσόρ θυμίζει τον προ διετίας ψηλό ο Χέιζ-Ντέιβις δίνει ρεσιτάλ απλότητας, ο Φρανσίσκο προσαρμόζεται, οι Μπόνγκα-Γιαμπουσέλε δίνουν πράγματα, οι Έλληνες (Ρογκαβόπουλος, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας) έχουν ρόλο. Ακόμα βέβαια είναι Οκτώβριος.

Είναι δεδομένο ότι η εικόνα του “τριφυλλιού” είναι εξαιρετική. Το γεγονός ότι έχει έρθει ενώ υπάρχει ακόμα η αναμονή για την ενσωμάτωση τριών σημαντικών παικτών (Ναν, Σλούκας, Χουάντσο) ανεβάζει ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες και τον ενθουσιασμό. Οι “πράσινοι” έχουν βέβαια ακόμα δρόμο μπροστά τους. Έχουν πράγματα να δουλέψουν. Και είναι σίγουρο ότι θα το κάνουν.