Δείτε τους παίκτες που δεν θα είναι διαθέσιμοι στα ματς της Παρασκευής στη Euroleague, αλλά και όσους είναι αμφίβολοι.

Τρία ματς έχει το πρόγραμμα της Παρασκευής στη Euroleague, η οποία βρίσκεται στην 4η στροφή της. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Εφές, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τη Ζάγκιρις και η Μπασκόνια υποδέχεται τη Μπεσίκτας.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τις απουσίες των ομάδων και τους παίκτες που είναι αμφίβολοι.

Ολυμπιακός – Εφές 21:15

Για τον Ολυμπιακό εκτός είναι ο Πλώτας, ενώ για την Εφές στα πιτς βρίσκονται οι Τζέιμς, Παπαγιάννης και Κορντινιέ.

Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις 21:30

Δεν παίζουν οι Μακουντού και Μινάγια για τη Μπάρτσα, αμφίβολοι Νίμπο και Εμβομουάν. Για τους Λιθουανούς εκτός παραμένει ο Γουίλιαμς-Γκος και αμφίβολος είναι ο Λι.

Μπασκόνια – Μπεσίκτας 21:30

Όλοι διαθέσιμοι για τη Μπασκόνια, εκτός Τζέφρις και Σισοκό για τη Μπεσίκτας.