Euroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι στα ματς της Παρασκευής
Τρία ματς έχει το πρόγραμμα της Παρασκευής στη Euroleague, η οποία βρίσκεται στην 4η στροφή της. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Εφές, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τη Ζάγκιρις και η Μπασκόνια υποδέχεται τη Μπεσίκτας.
Πάμε να δούμε αναλυτικά τις απουσίες των ομάδων και τους παίκτες που είναι αμφίβολοι.
Ολυμπιακός – Εφές 21:15
Για τον Ολυμπιακό εκτός είναι ο Πλώτας, ενώ για την Εφές στα πιτς βρίσκονται οι Τζέιμς, Παπαγιάννης και Κορντινιέ.
Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις 21:30
Δεν παίζουν οι Μακουντού και Μινάγια για τη Μπάρτσα, αμφίβολοι Νίμπο και Εμβομουάν. Για τους Λιθουανούς εκτός παραμένει ο Γουίλιαμς-Γκος και αμφίβολος είναι ο Λι.
Μπασκόνια – Μπεσίκτας 21:30
Όλοι διαθέσιμοι για τη Μπασκόνια, εκτός Τζέφρις και Σισοκό για τη Μπεσίκτας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.