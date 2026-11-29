Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Κυριακή (29/11) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με αναμέτρηση της Superleague 2 ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και την ΑΕΛ Novibet με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2 (12:30) και λίγο πιο μετά ο Ολυμπιακός Β' θα φιλοξενηθεί από την Αναγέννηση Καρδίτσας (14:45, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).

Πρώτος ξεκινάει τη δράση ο Ατρόμητος που θα έρθει αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι (17:00, Nova Sports) και λίγο αργότερα ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό (17:30, Magenta Sport League 1). Στην συνέχεια ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για να αναμετρηθεί με τον Άρη (19:00, Nova Sports) και η βραδιά θα κλείσει στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Στο μπάσκετ, οι γυναίκες του Παναθηναϊκού έρχονται αντιμέτωπες με τον ΠΑΣ Γιάννινα σε ζωντανή μετάδοση από το ΣΠΟΡ FM ΤV 2 (14:30) και αργότερα η Ελλάδα ταξιδεύει στην Ισπανία για τη μεταξύ τους αναμέτρηση, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου (19:00, ΕΡΤ 1), ενώ στο βόλεϊ γυναικών ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Θέτις Βούλας (17:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).

Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας: