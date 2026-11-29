Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ισπανία-Ελλάδα, οι αναμετρήσεις της Superleague και οι σημαντικότεροι αγώνες της ημέρας
Κυριακή (29/11) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με αναμέτρηση της Superleague 2 ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και την ΑΕΛ Novibet με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2 (12:30) και λίγο πιο μετά ο Ολυμπιακός Β' θα φιλοξενηθεί από την Αναγέννηση Καρδίτσας (14:45, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).
Πρώτος ξεκινάει τη δράση ο Ατρόμητος που θα έρθει αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι (17:00, Nova Sports) και λίγο αργότερα ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό (17:30, Magenta Sport League 1). Στην συνέχεια ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για να αναμετρηθεί με τον Άρη (19:00, Nova Sports) και η βραδιά θα κλείσει στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
Στο μπάσκετ, οι γυναίκες του Παναθηναϊκού έρχονται αντιμέτωπες με τον ΠΑΣ Γιάννινα σε ζωντανή μετάδοση από το ΣΠΟΡ FM ΤV 2 (14:30) και αργότερα η Ελλάδα ταξιδεύει στην Ισπανία για τη μεταξύ τους αναμέτρηση, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου (19:00, ΕΡΤ 1), ενώ στο βόλεϊ γυναικών ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Θέτις Βούλας (17:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).
Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας:
- Τελικός Μονού ITC Crete Challenger (12:00 – Magenta Sport 6)
- Ελλάς Σύρου – ΑΕΛ Novibet (12:30 – ERT 2)
- Ουντινέζε – Φιορεντίνα (13:30 – Magenta Sport 1)
- Σουόνσι – Κάρντιφ (14:00 – Magenta Sport 2)
- Έβερτον – Λίβερπουλ (14:00 – Novasports PL)
- Grand Prix Βαλένθια, Αγώνας (14:30 – Magenta Sport 5)
- Γκρόιτερ Φιρτ – Αρμίνια Μπίλεφελντ (14:30 – Novasports Extra 1)
- Μπράουνσβαϊγκ – Βόλφσμπουργκ (14:30 – Novasports 3)
- Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα (14:30 – ΣΠΟΡ FM TV 2)
- Αναγέννηση Καρδίτσας – Ολυμπιακός Β' (14:45 – ERT 2)
- Βαλένθια – Οσασούνα (15:00 – Magenta Sport League 3)
- Φέγενορντ – Άγιαξ (15:30 – Novasports 2)
- Σασουόλο – Νάπολι (16:00 – Magenta Sport 1)
- Σάντερλαντ – Τότεναμ (16:05 – Novasports Prime)
- Μπράιτον – Νιούκαστλ (16:05 – Novasports News)
- Φούλαμ – Μπόρνμουθ (16:05 – Novasports 5)
- Κρίσταλ Πάλας – Hull City (16:05 – Novasports 4)
- Φράιμπουργκ – Λειψία (16:30 – Novasports Start)
- ΠΑΟΚ – Θέτις Βούλας (Γ) (17:00 – ERT 2)
- Χαρτς – Σέλτικ (17:00 – Magenta Sport 2)
- Ατρόμητος Αθηνών – Παναθηναϊκός (17:00 – Novasports 1 League)
- Παναθηναϊκός – Πανιώνιος (17:00 – ΣΠΟΡ FM TV 1)
- Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Μπαρτσελόνα (17:15 – Magenta Sport League 4)
- ΟΦΗ – Λεβαδειακός (17:30 – Magenta Sport League 1)
- Τσβόλε – Άλκμααρ (17:45 – Novasports 2)
- Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι (18:30 – Novasports PL)
- Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ (18:30 – Novasports 3)
- Ισπανία – Ελλάδα (19:00 – ERT 1)
- Πάφος – Άρης Λεμεσού (19:00 – Magenta Sport 3)
- Ρόμα – Μόντσα (19:00 – Magenta Sport 1)
- Άρης – Ολυμπιακός (19:00 – Novasports 2 League)
- Θέλτα – Βιγιαρεάλ (19:30 – Magenta Sport League 3)
- Ντόρτμουντ – Μπάγερ Λεβερκούζεν (20:30 – Novasports Prime)
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (21:00 – Magenta Sport League 1)
- Ναϊμέγκεν – Τβέντε (21:00 – Novasports Start)
- Κόμο – Γιουβέντους (21:45 – Magenta Sport 1)
- Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη (22:00 – Magenta Sport League 3)
- Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μαϊάμι Χιτ (22:30 – Magenta Sport 4)
- Πόρτο – Σπόρτινγκ (22:30 – Magenta Sport 2)
- Σαν Αντόνιο Σπερς – Μπόστον Σέλτικς (23:00 – Magenta Sport 4)
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