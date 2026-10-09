Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει να δείχνει πως φέτος έχει βρει τον τρόπο να επιβάλλεται στους αντιπάλους του και η Φενέρμπαχτσε δεν αποτέλεσε εξαίρεση στο T-Center.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR χτίζει χαρακτήρα και δείχνει ξεκάθαρα πως μπορεί να επιβληθεί ακόμη και απέναντι σε ομάδες υψηλού επιπέδου, όπως συνέβη με τη Φενέρμπαχτσε που αποτέλεσε το τελευταίο «θύμα» των «πρασίνων», με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επικρατεί με το εμφατικό 92-74 και να επιτυγχάνει το «4 στα 4» στη Euroleague.

Το εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι μόνο η νίκη και η διαφορά των 18 πόντων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτή ήρθε, καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε για μεγάλα διαστήματα να κάνει μία από τις πιο ισχυρές ομάδες της διοργάνωσης να μοιάζει ανήμπορη να αντιδράσει και την... ποδοπάτησε.

Από τα πρώτα λεπτά ήταν ξεκάθαρο πως οι «πράσινοι» είχαν αποφασίσει να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό. Η κυκλοφορία της μπάλας ήταν υποδειγματική, οι αποστάσεις στην επίθεση εξαιρετικές και η στόχευση στις αδυναμίες της Φενέρμπαχτσε ξεκάθαρη. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε ένα μπάσκετ που βασίστηκε αποκλειστικά στο ατομικό ταλέντο των πρωταγωνιστών του, αλλά ένα παιχνίδι στο οποίο κάθε παίκτης είχε συγκεκριμένο ρόλο μπαίνοντας στο παρκέ. Αυτό ήταν και το στοιχείο που έκανε τη διαφορά, καθώς η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δυσκολεύτηκε σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και να κυκλοφορήσει την μπάλα στο μισό γήπεδο και σε καταστάσεις «πέντε εναντίον πέντε».

Η εικόνα στην άμυνα ήταν ακόμη πιο χαρακτηριστική. Οι «πράσινοι» δημιούργησαν ένα πραγματικό «δάσος» από χέρια με τους Μπόνγκα, Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ και Φρανσίσκο να πιέζουν συνεχώς πάνω στην μπάλα και να κλείνουν τους διαδρόμους προς το καλάθι. Ακόμη και όταν υπήρχαν αλλαγές προσώπων και στο παρκέ περνούσαν οι Μπαντιό, Ρογκαβόπουλος ή Μαντζούκας, η ένταση δεν έπεφτε. Αυτή ακριβώς η συνέπεια είναι που κάνει τον φετινό Παναθηναϊκό διαφορετικό, αφού δεν εξαρτάται από έναν ή δύο παίκτες για να παραμείνει ανταγωνιστικός στην άμυνα.

Και αν μέχρι τώρα ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Λευτέρης Μαντζούκας είχαν δώσει σημαντικές λύσεις, απέναντι στη Φενέρμπαχτσε ήρθε να προστεθεί ακόμη πιο έντονα στην εξίσωση ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός απέδειξε για ακόμη μία φορά πως μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα πάνω στο παρκέ και αυτή τη φορά ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της νίκης. Τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους, έχοντας 6/10 δίποντα και 2/5 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με +24 στο +/-, το καλύτερο νούμερο ολόκληρης της ομάδας, όσον αφορά την επίδραση στο παιχνίδι.

Στους 19 πόντους σταμάτησε και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος πραγματοποίησε μία από εκείνες τις εμφανίσεις που θυμίζουν γιατί αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Γάλλος σέντερ ήταν κυρίαρχος κοντά στο καλάθι, μάζεψε 8 ριμπάουντ, είχε 6/9 δίποντα και 7/10 βολές και συγκέντρωσε 30 βαθμούς στο PIR, επίδοση που τον ανέδειξε στον κορυφαίο παίκτη του αγώνα βάσει αξιολόγησης. Η παρουσία του ήταν κομβική όχι μόνο για τους 19 πόντους που σημείωσε, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο υποχρέωσε την άμυνα της Φενέρμπαχτσε να προσαρμόζεται συνεχώς πάνω του.

Δίπλα τους, ο Σιλβέν Φρανσίσκο συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε 17 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ, έχοντας 4/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 3/4 βολές, και αποτέλεσε ξανά έναν από τους βασικούς δημιουργούς του Παναθηναϊκού. Η ικανότητά του να παίρνει αποφάσεις με την μπάλα στα χέρια και να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του έδωσε στους «πράσινους» ακόμη μία λύση απέναντι στην πίεση της τουρκικής ομάδας.

Από εκεί και πέρα, η συνολική εικόνα ήταν αυτή που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χρειάστηκε μόλις 9 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για να σημειώσει 10 πόντους, έχοντας το απόλυτο στα σουτ που επιχείρησε, με 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 3/3 βολές. Ο Μπρανκού Μπαντιό πρόσθεσε 7 πόντους, ενώ Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Κωνσταντίνος Μήτογλου είχαν από 8 p;ontoyw. Όλοι αυτοί οι αριθμοί εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν χρειάστηκε να βασιστεί αποκλειστικά στους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές του.

Η άμυνα που έχει γίνει συνήθεια

Εκεί, όμως, που ο Παναθηναϊκός πραγματικά ξεχωρίζει είναι στην άμυνα. Το γεγονός ότι η Φενέρμπαχτσε έμεινε στους 74 πόντους δεν είναι απλώς ένας αριθμός που γράφτηκε στη στατιστική, αλλά συνέχεια μιας εικόνας που έχει αρχίσει να γίνεται συνήθεια. Οι «πράσινοι» έχουν πλέον κρατήσει και στους τέσσερις πρώτους αγώνες τους στη Euroleague τον αντίπαλο κάτω από τους 80 πόντους, κάτι που δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει δοθεί από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού.

Η Παρί πέτυχε 72 πόντους, η Βιλερμπάν 79, η Μακάμπι έμεινε στους 67 και τώρα η Φενέρμπαχτσε στους 74. Πρόκειται για τέσσερις διαφορετικούς αντιπάλους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικούς τρόπους επίθεσης, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, κανένας από αυτούς δεν κατάφερε μέχρι τώρα να φτάσει τους 80 πόντους απέναντι στην ελληνική ομάδα.

Ακόμη και τα στατιστικά της αναμέτρησης επιβεβαιώνουν την εικόνα. Η Φενέρμπαχτσε είχε 15 επιθετικά ριμπάουντ, ένα στοιχείο που της έδωσε δεύτερες ευκαιρίες και την κράτησε σε ορισμένα σημεία κοντά στο σκορ, όμως δεν κατάφερε να μετατρέψει αυτή την υπεροχή σε ουσιαστικό πλεονέκτημα. Ο Παναθηναϊκός AKTOR, από την άλλη, τελείωσε το παιχνίδι με 8 κλεψίματα και μόλις 10 λάθη, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα σε 17 λάθη. Στις ασίστ οι «πράσινοι» είχαν επίσης το πάνω χέρι με 20 έναντι 16, ενώ στο συνολικό PIR η διαφορά ήταν εντυπωσιακή, καθώς ο Παναθηναϊκός έφτασε στους 107 βαθμούς, την ώρα που η Φενέρ έμεινε στους 66!

Η επίθεση έχει πλέον πολλές λύσεις

Αν υπάρχει κάτι που κάνει ακόμη πιο αισιόδοξο το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη φετινή Euroleague, είναι ότι η ομάδα βρίσκει διαφορετικούς πρωταγωνιστές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτή τη φορά οι Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις είχαν από 19 πόντους, ο Φρανσίσκο πρόσθεσε 17 και ο Ρογκαβόπουλος 10, ενώ συνολικά ο Παναθηναϊκός σούταρε με 62,5% στα δίποντα, έχοντας 25 εύστοχα σε 40 προσπάθειες.

Το 33,3% στα τρίποντα, με 7/21, δεν ήταν εντυπωσιακό, αλλά φάνηκε αρκετό. Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρήκε άλλους τρόπους να επιτεθεί, αξιοποίησε το παιχνίδι κοντά στο καλάθι και κυρίως δεν επέτρεψε στη Φενέρμπαχτσε να ελέγξει τον ρυθμό. Οι 92 πόντοι που σημείωσε, σε συνδυασμό με τους μόλις 74 που δέχτηκε, αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο την ισορροπία που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται πλέον να περιμένει ένα μεγάλο βράδυ από έναν συγκεκριμένο παίκτη για να κερδίσει. Ο Φρανσίσκο μπορεί να είναι ο πρωταγωνιστής στο ένα παιχνίδι, ο Μαντζούκας να δώσει σημαντικές λύσεις στο άλλο, ο Λεσόρ να κυριαρχήσει στη ρακέτα και ο Χέιζ-Ντέιβις να αποτελεί μια σταθερά κάνοντας τα πάντα! Η ομάδα του Ομπράντοβιτς αν χαρακτηρίζεται από κάτι αυτό είναι πως μπορεί να βρίσκει τρόπους να κερδίζει διαφορετικά παιχνίδια.

Το 4/4 στη Euroleague είναι γεγονός, η άμυνα έχει γίνει σημείο αναφοράς και ο Παναθηναϊκός δείχνει πλέον πως μπορεί να κάνει bullying ακόμη και στους πιο δυνατούς αντιπάλους του. Και αυτό, για μια ομάδα που μόλις ξεκίνησε τη σεζόν στην Euroleague έχοντας πολλά καινούργια πρόσωπα είναι ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα για την υλοποίηση των στόχων της.

