Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε συνέντευξη στη Gazzetta Dello Sport, όπου μίλησε για τον Παναθηναϊκό αλλά και τα φαβορί της Euroleague.

Συνέντευξη στην ιταλική Gazzetta Dello Sport παραχώρησε ο Εργκίν Αταμάν, με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού να μιλάει για διάφορα ζητήματα, επικαιρότητας και μη

Ο έμπειρος Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στον καιρό του στους Πράσινους, λέγοντας πως αποτέλεσε σπουδαία εμπειρία για εκείνον, ενώ είχε την καλύτερη σχέση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, από την αρχή έως το τέλος της συνεργασίας τους.

Τόνισε πως ήταν «κουρασμένος» από τη συνεχή...μάχη με τον Ολυμπιακό, ενώ φαβορί για τη φετινή EuroLeague έχρισε τους δυο «αιώνιους» και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Για το NBA Europe:

«Μιλήσαμε για το NBA Europe πριν από έναν χρόνο και βρισκόμαστε ακόμα στο ίδιο σημείο. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω τι πρόκειται να συμβεί, πώς θα ξεκινήσει όλο αυτό: πού είναι οι ομάδες; Πού είναι το Μάντσεστερ; Πού είναι η ομάδα του Μιλάνου; Διάβασα ότι το Μιλάνο ενδιαφέρεται... Πού είναι η ομάδα του Λονδίνου; Πού είναι η Παρί Σεν Ζερμέν; Δεν είναι εύκολο να χτίσεις ομάδες κορυφαίου επιπέδου μέσα σε δύο ή τρεις μήνες. Το NBA είναι ο πιο σοβαρός αθλητικός οργανισμός στον κόσμο, αλλά όταν διαβάζω συνεντεύξεις στελεχών του NBA Europe, εκπλήσσομαι, καθώς φαίνεται πως δεν μπορούν να κατανοήσουν την ευρωπαϊκή νοοτροπία και τη διαφορά της από την αμερικανική. Γι' αυτόν τον λόγο διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις, παρόλο που για εμάς τους επαγγελματίες, η έλευση μιας διοργάνωσης με τόσους πόρους θα αποτελούσε θετικό στοιχείο».

Για τη νέα Euroleague και τις 24 ομάδες:

«Και 28 στο μέλλον, ξεκινώντας άμεσα με περιφέρειες (conferences)· ίσως πρόκειται και για μια στρατηγική απέναντι στο "NBA Europe". Ωστόσο, το παράδοξο θα ήταν να έχουμε μια Ευρωλίγκα 24 ομάδων, συν τις 16 του "NBA Europe", συν το Eurocup, συν το Champions League... Δεν ξέρω πού θα καταλήξουν οι παίκτες. Μου αρέσει η νέα, διευρυμένη Ευρωλίγκα, είμαι αισιόδοξος, αλλά θα είναι μια νέα κατάσταση για όλους».

Για το πως νιώθει που δεν προπονεί σύλλογο:

«Έπειτα από χρόνια προπονητικής με 95-100 αγώνες ετησίως, σε μια ομάδα που στόχευε στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας και βρισκόταν σε διαρκή μάχη με τον Ολυμπιακό, ήμουν κάπως κουρασμένος, αλλά προσπάθησα να ανταποκριθώ καλά και στα δύο μέτωπα. Ίσως η τελευταία μου σεζόν στον Παναθηναϊκό να μην ήταν η καλύτερη, αλλά αποχώρησα έχοντας κατακτήσει την Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας, ενώ με την Τουρκία φτάσαμε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος... Ας πούμε απλώς ότι τα καταφέραμε. Τώρα, όμως, νιώθω μεγαλύτερη ηρεμία».

Για το αν του λείπει ο Παναθηναϊκός:

«Στον Παναθηναϊκό, είχα μια σχέση μεγάλου σεβασμού με τους φιλάθλους, την ομάδα και τον πρόεδρο Γιαννακόπουλο —με τον οποίο ήμασταν πάντα φίλοι, από την πρώτη μέρα μέχρι τη στιγμή που αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία για μένα. Ζω ακόμα στην Αθήνα, όπου σπουδάζει ο γιος μου. Στον επαγγελματικό αθλητισμό, βέβαια, πρέπει να αποδέχεσαι κάθε κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι μου λείπει η EuroLeague, αλλά από την άλλη, γνωρίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας: αν κάποια στιγμή προκύψει μια ομάδα με στόχους αντίστοιχους των δικών μου, τότε ίσως επιστρέψω στην προπονητική σε συλλογικό επίπεδο. Προς το παρόν, είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην εθνική ομάδα».

Ποιος θα κατακτήσει τη φετινή EuroLeague;

«Όπως και οι περισσότεροι, θεωρώ φαβορί τις δύο ελληνικές ομάδες, καθώς και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει προβλήματα με τον Μέλι, ο οποίος είναι παίκτης-κλειδί για την ομάδα· αν επιστρέψει, τότε θα είναι κι αυτοί ανάμεσα στους διεκδικητές. Υπάρχει, επίσης, η Χάποελ Τελ Αβίβ. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί αρκετά απρόσμενα αποτελέσματα, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες θα παλέψουν για τις κορυφαίες θέσεις. Άλλωστε, η EuroLeague δεν κρίνεται τώρα, αλλά στα πλέι οφ και στο Final Four».