Χέιζ Ντέιβις: «Ο άνθρωπος που σώζεται από τον έπαινο μπορεί επίσης να σκοτωθεί από την κριτική»

Ο Χέιζ Ντέιβις μίλησε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού εις βάρος της Φενέρμπαχτσε με 92-74 και εστίασε στην τάση του κόσμου να κριτικάρει.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν κομβικός στη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με 92-74, σκοράροντας 19 πόντους, ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ σε 26:16 συμμετοχής. Στις δηλώσεις του στάθηκε στην τάση των ανθρώπων να ασκούν κριτική, ενώ επίσης σχολίασε και την εναλλαγή των συναισθημάτων ανάλογα με τη νίκη ή την ήττα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χέιζ-Ντέιβις:

«Δεν ξέρω, ο άνθρωπος που σώζεται από τον έπαινο μπορεί επίσης να σκοτωθεί από την κριτική. Έτσι, παραμένω ισορροπημένος. Όσο η οικογένειά μου και η μητέρα μου είναι περήφανοι για αυτό που κάνω, τότε είμαι καλά.

Οι οπαδοί, όπως είδα πέρυσι, όταν κερδίζεις, είσαι ήρωας. Όταν χάνεις, είσαι οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Οπότε ο στόχος είναι να μένω πάντα προσηλωμένος στην ομάδα, να μένω συγκεντρωμένος στον εαυτό μου.

Και ξέρω, ξανά, ότι είναι μια μεγάλη σεζόν. Πρέπει να έρθουμε αύριο και να κάνουμε την ίδια δουλειά και ρουτίνα από την αρχή».