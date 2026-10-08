Λεσόρ: «Πέρασα δύσκολη περίοδο, θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει»

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν καταπληκτικός στη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και στις δηλώσεις του στη flash interview εστίασε στο ομαδικό πνεύμα και στη βοήθεια που θέλει να δίνει στο Τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-74 και έκανε το 4/4 στη EuroLeague. Ο Ματίας Λεσόρ ήταν καταλυτικός με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και μιλώντας στη flash interview στάθηκε στη δύσκολη περίοδο που πέρασε και στην πρόθεσή του να είναι ουσιαστικός για το Τριφύλλι, ούτως ώστε να φτάνει στη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την απόδοσή του:

«Προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Ηταν μια δύσκολη περίοδος η περσινή και όχι μόνο. Άξιζα ένα τέτοιο παιχνίδι, σκέφτομαι πάντα την ομάδα και όχι τον εαυτό μου ή τα στατιστικά. Προσπαθώ πάντα να μπαίνω με τη σωστή νοοτροπία».

Για τον τομέα των ριμπάουντ:

«Ξέρουμε ότι τα ριμπάουντ ήταν από τα αδύναμα σημεία μας, στα επιθετικά ιδίως. Είναι μια ομαδική προσπάθεια, πρέπει όλοι να πηγαίνουμε στα ριμπάουντ και προσωπικά θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει».

Για το επόμενο ματς της ομάδας κόντρα στην Παρτιζάν:

«Είναι πάντα ξεχωριστό για μένα το Βελιγράδι και το ματς με την Παρτιζάν. Και για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Είναι δύσκολο παιχνίδι, θα προετοιμαστούμε για να είμαστε έτοιμοι και να πάρουμε τη νίκη».