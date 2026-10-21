Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ επί της Βίρτους Μπολόνια για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και το επιβεβαίωσε κόντρα στη Βίρτους. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υποδέχθηκε την Μπολόνια για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague, επέστρεψε από το -13 και πήρε τη νίκη με 90-81.

Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, η Χάποελ ανέβηκε τέταρτη, με ρεκόρ 5-2. Από την άλλη η Βίρτους, είναι όγδοη με ρεκόρ 4-3.

Η βαθμολογία της EuroLeague

Παναθηναϊκός 5-1 Φενέρμπαχτσε 5-1 Ολυμπιακός 5-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2 Βαλένθια 4-2 Ερυθρός Αστέρας 4-2 Ντουμπάι BC 4-2 Βίρτους Μπολόνια 4-3 Ρεάλ Μαδρίτης 3-3 Μπαρτσελόνα 3-​​​​​3 Μπεσίκτας 3-3 Παρτίζαν 3-3 Αναντολού Εφές 2-4 Ζάλγκιρις 2-4 Μπάγερν Μονάχου 2-4 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4 Βιλερμπάν 2-4 Παρί 1-5 Αρμάνι Μιλάνο 1-5 Μπασκόνια 1-5

Η έβδομη αγωνιστική της EuroLeague

21/10:

Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια 90-81

22/10

Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας (20:30)

Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι BC (21:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (21:05)

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια (21:15)

Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30)

Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)

23/10: