EuroLeague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη-ανατροπή της Χάποελ Τελ Αβίβ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ επί της Βίρτους Μπολόνια για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και το επιβεβαίωσε κόντρα στη Βίρτους. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υποδέχθηκε την Μπολόνια για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague, επέστρεψε από το -13 και πήρε τη νίκη με 90-81.
Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, η Χάποελ ανέβηκε τέταρτη, με ρεκόρ 5-2. Από την άλλη η Βίρτους, είναι όγδοη με ρεκόρ 4-3.
Η βαθμολογία της EuroLeague
Παναθηναϊκός 5-1
Φενέρμπαχτσε 5-1
Ολυμπιακός 5-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2
- Βαλένθια 4-2
- Ερυθρός Αστέρας 4-2
- Ντουμπάι BC 4-2
- Βίρτους Μπολόνια 4-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
- Μπαρτσελόνα 3-3
- Μπεσίκτας 3-3
- Παρτίζαν 3-3
- Αναντολού Εφές 2-4
- Ζάλγκιρις 2-4
- Μπάγερν Μονάχου 2-4
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4
- Βιλερμπάν 2-4
- Παρί 1-5
- Αρμάνι Μιλάνο 1-5
- Μπασκόνια 1-5
Η έβδομη αγωνιστική της EuroLeague
21/10:
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια 90-81
22/10
- Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας (20:30)
- Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι BC (21:00)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (21:05)
- Παναθηναϊκός - Μπασκόνια (21:15)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30)
- Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)
23/10:
- Ζάλγκιρις - Βιλερμπάν (20:00)
- Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:15)
- Παρί - Βαλένθια (21:45)
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.