Άλεκ Πίτερς: Ο Ποέτα τον άφησε εκτός εξάδας ξένων για το ντέρμπι με τη Βίρτους
Η Αρμάνι μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στη EuroLeague, στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα. Για την πέμπτη αγωνιστική της Lega A, το Μιλάνο αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια (25/10) στο μεγάλο ντέρμπι της χώρας.
Ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είναι διαθέσιμος ο Άλεκ Πίτερς. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, είναι εκτός εξάδας ξένων (ισχύει ότι και στην Ελλάδα), για τρίτη φορά φέτος.
Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ωστόσο ο Ποέτα, αποφάσισε να τον αφήσει εκτός, σε ένα πολύ μεγάλο ματς. Ακόμα ο Πίτερς, δεν έχει πιάσει υψηλές αποδόσεις στην Αρμάνι και υπάρχει... μουρμούρα από τους φίλους της ομάδας.
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