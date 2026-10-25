Ο Άλεκ Πίτερς έμεινε εκτός δωδεκάδας για το παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τη Βίρτους Μπολόνια, για το ιταλικό πρωτάθλημα.

Η Αρμάνι μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στη EuroLeague, στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα. Για την πέμπτη αγωνιστική της Lega A, το Μιλάνο αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια (25/10) στο μεγάλο ντέρμπι της χώρας.

Ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είναι διαθέσιμος ο Άλεκ Πίτερς. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, είναι εκτός εξάδας ξένων (ισχύει ότι και στην Ελλάδα), για τρίτη φορά φέτος.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ωστόσο ο Ποέτα, αποφάσισε να τον αφήσει εκτός, σε ένα πολύ μεγάλο ματς. Ακόμα ο Πίτερς, δεν έχει πιάσει υψηλές αποδόσεις στην Αρμάνι και υπάρχει... μουρμούρα από τους φίλους της ομάδας.