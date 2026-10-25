Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια 94-98: Απίθανη ανατροπή από το -19
Σε ένα απίθανο παιχνίδι εξελίχθηκε το ιταλικό ντέρμπι. Η Βίρτους αν και βρέθηκε να χάνει με 19 πόντους από την Αρμάνι, έκανε μία ασύλληπτη ανατροπή και πήρε τη νίκη με 98-94 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένα ματς στο οποίο δεν έπαιξε ο Άλεκ Πίτερς.
Απίθανη εμφάνιση από τον Γουέντελ Μουρ, ο οποίος σε 30 λεπτά, είχε 27 πόντους (7/7 βολές, 7/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη. Από πλευράς Αρμάνι, ξεχώρισε ο Αρ Τζέι Κόουλ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 32 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 52-37, 67-59, 81-81 (κ.δ.), 94-98
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/S)
|PF (F/Fls on)
|+/-
|EFF
|0
|Jason Burnell
|33:00
|16
|2/4 (50.0%)
|3/8 (37.5%)
|3/3 (100%)
|2
|0
|2
|1
|2
|0
|1/0
|1/2
|4
|16
|2
|R.J. Cole
|32:00
|19
|4/13 (30.8%)
|1/1 (100%)
|8/8 (100%)
|1
|1
|2
|7
|2
|1
|0/2
|3/5
|2
|20
|5
|Moses Wright
|23:00
|15
|7/10 (70.0%)
|0/1 (0%)
|1/3 (33.3%)
|1
|4
|5
|0
|0
|3
|0/0
|5/7
|18
|13
|6
|Ousmane Diop
|14:00
|7
|3/4 (75.0%)
|0/0 (0%)
|1/1 (100%)
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0/0
|5/3
|-12
|5
|7
|Stefano Tonut
|07:00
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|1
|1
|10
|Leandro Bolmaro
|32:00
|13
|3/8 (37.5%)
|2/4 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|2
|3
|2
|2
|1
|0/1
|4/1
|6
|7
|13
|Darius Thompson
|17:00
|5
|0/0 (0%)
|1/3 (33.3%)
|2/2 (100%)
|1
|0
|1
|2
|0
|2
|0/0
|4/2
|-16
|2
|17
|Giampaolo Ricci
|13:00
|3
|0/0 (0%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0/0
|5/0
|-11
|-2
|21
|Diego Flaccadori
|DNP
|22
|Devon Hall
|31:00
|8
|0/2 (0%)
|1/2 (50.0%)
|5/5 (100%)
|0
|4
|4
|2
|0
|0
|0/1
|2/3
|-1
|11
|23
|Marko Guduric
|20:00
|8
|1/1 (100%)
|1/2 (50.0%)
|3/4 (75.0%)
|0
|1
|1
|2
|0
|2
|0/0
|3/2
|-5
|6
|45
|Nicola Akele
|03:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0/0
|0/0
|-6
|-1
|-
|Squadra
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|-/-
|0/0
|-
|4
|-
|TOTALI
|225:00
|94
|20/43 (46.5%)
|10/25 (40.0%)
|24/28 (85.7%)
|11
|18
|29
|16
|6
|11
|1/4
|32/25
|-
|82
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/S)
|PF (F/Fls on)
|+/-
|EFF
|1
|Trent Frazier
|27:00
|17
|1/4 (25.0%)
|3/8 (37.5%)
|6/6 (100%)
|2
|0
|2
|2
|1
|3
|0/0
|3/5
|13
|13
|2
|Marcus Carr
|31:00
|13
|2/8 (25.0%)
|2/7 (28.6%)
|3/4 (75.0%)
|1
|5
|6
|9
|0
|5
|0/0
|2/6
|10
|15
|7
|Davide Casarin
|06:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0/0
|1/0
|-6
|0
|8
|Wendell Moore
|30:00
|27
|7/8 (87.5%)
|2/4 (50.0%)
|7/7 (100%)
|1
|1
|2
|1
|0
|2
|0/0
|0/5
|3
|30
|9
|Kessler Edwards
|27:00
|10
|0/1 (0%)
|2/5 (40.0%)
|4/4 (100%)
|3
|2
|5
|0
|2
|1
|2/1
|2/3
|-10
|14
|11
|Tommaso Baldasso
|11:00
|2
|1/2 (50.0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0/0
|4/0
|0
|-4
|13
|Matteo Baiocchi
|DNP
|23
|Daniel Hackett
|22:00
|5
|1/2 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|2
|3
|5
|1
|2
|1
|0/0
|3/2
|-15
|9
|24
|Francesco Ferrari
|14:00
|5
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0/0
|0/2
|7
|8
|31
|Aliou Diarra
|10:00
|6
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2/0
|5/3
|4
|7
|34
|Bo Klintman
|23:00
|3
|1/3 (33.3%)
|0/4 (0%)
|1/2 (50.0%)
|4
|1
|5
|3
|0
|1
|0/0
|4/1
|24
|0
|35
|Mouhamet Rassoul Diouf
|24:00
|10
|3/7 (42.9%)
|0/0 (0%)
|4/7 (57.1%)
|4
|6
|10
|0
|0
|0
|0/0
|2/4
|-10
|15
|-
|Squadra
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|6
|10
|0
|0
|1
|-/-
|2/0
|-
|7
|-
|TOTALI
|225:00
|98
|20/40 (50.0%)
|10/31 (32.3%)
|28/33 (84.8%)
|22
|29
|51
|16
|5
|16
|4/1
|28/31
|-
|114
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