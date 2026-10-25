Η Βίρτους Μπολόνια έκανε μία φανταστική ανατροπή και πήρε τη νίκη στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο με 98-94 στην παράταση.

Σε ένα απίθανο παιχνίδι εξελίχθηκε το ιταλικό ντέρμπι. Η Βίρτους αν και βρέθηκε να χάνει με 19 πόντους από την Αρμάνι, έκανε μία ασύλληπτη ανατροπή και πήρε τη νίκη με 98-94 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένα ματς στο οποίο δεν έπαιξε ο Άλεκ Πίτερς.

Απίθανη εμφάνιση από τον Γουέντελ Μουρ, ο οποίος σε 30 λεπτά, είχε 27 πόντους (7/7 βολές, 7/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη. Από πλευράς Αρμάνι, ξεχώρισε ο Αρ Τζέι Κόουλ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 32 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 52-37, 67-59, 81-81 (κ.δ.), 94-98

Armani Olimpia Milano Allenatore: Poeta Giuseppe # PLAYERS MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/S) PF (F/Fls on) +/- EFF 0 Jason Burnell 33:00 16 2/4 (50.0%) 3/8 (37.5%) 3/3 (100%) 2 0 2 1 2 0 1/0 1/2 4 16 2 R.J. Cole 32:00 19 4/13 (30.8%) 1/1 (100%) 8/8 (100%) 1 1 2 7 2 1 0/2 3/5 2 20 5 Moses Wright 23:00 15 7/10 (70.0%) 0/1 (0%) 1/3 (33.3%) 1 4 5 0 0 3 0/0 5/7 18 13 6 Ousmane Diop 14:00 7 3/4 (75.0%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 0 2 2 0 0 1 0/0 5/3 -12 5 7 Stefano Tonut 07:00 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 2 3 0 0 0 0/0 0/0 1 1 10 Leandro Bolmaro 32:00 13 3/8 (37.5%) 2/4 (50.0%) 1/2 (50.0%) 1 2 3 2 2 1 0/1 4/1 6 7 13 Darius Thompson 17:00 5 0/0 (0%) 1/3 (33.3%) 2/2 (100%) 1 0 1 2 0 2 0/0 4/2 -16 2 17 Giampaolo Ricci 13:00 3 0/0 (0%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 0 0 0/0 5/0 -11 -2 21 Diego Flaccadori DNP 22 Devon Hall 31:00 8 0/2 (0%) 1/2 (50.0%) 5/5 (100%) 0 4 4 2 0 0 0/1 2/3 -1 11 23 Marko Guduric 20:00 8 1/1 (100%) 1/2 (50.0%) 3/4 (75.0%) 0 1 1 2 0 2 0/0 3/2 -5 6 45 Nicola Akele 03:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0/0 0/0 -6 -1 - Squadra - - - - - 3 1 4 0 0 0 -/- 0/0 - 4 - TOTALI 225:00 94 20/43 (46.5%) 10/25 (40.0%) 24/28 (85.7%) 11 18 29 16 6 11 1/4 32/25 - 82