Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια 94-98: Απίθανη ανατροπή από το -19

Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια 94-98: Απίθανη ανατροπή από το -19

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Η Βίρτους Μπολόνια έκανε μία φανταστική ανατροπή και πήρε τη νίκη στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο με 98-94 στην παράταση.

Σε ένα απίθανο παιχνίδι εξελίχθηκε το ιταλικό ντέρμπι. Η Βίρτους αν και βρέθηκε να χάνει με 19 πόντους από την Αρμάνι, έκανε μία ασύλληπτη ανατροπή και πήρε τη νίκη με 98-94 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένα ματς στο οποίο δεν έπαιξε ο Άλεκ Πίτερς.

Απίθανη εμφάνιση από τον Γουέντελ Μουρ, ο οποίος σε 30 λεπτά, είχε 27 πόντους (7/7 βολές, 7/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη. Από πλευράς Αρμάνι, ξεχώρισε ο Αρ Τζέι Κόουλ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 32 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 52-37, 67-59, 81-81 (κ.δ.), 94-98

Armani Olimpia Milano Allenatore: Poeta Giuseppe
#PLAYERSMINPTS2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTSTLTOBLK (F/S)PF (F/Fls on)+/-EFF
0Jason Burnell33:00162/4 (50.0%)3/8 (37.5%)3/3 (100%)2021201/01/2416
2R.J. Cole32:00194/13 (30.8%)1/1 (100%)8/8 (100%)1127210/23/5220
5Moses Wright23:00157/10 (70.0%)0/1 (0%)1/3 (33.3%)1450030/05/71813
6Ousmane Diop14:0073/4 (75.0%)0/0 (0%)1/1 (100%)0220010/05/3-125
7Stefano Tonut07:0000/1 (0%)0/1 (0%)0/0 (0%)1230000/00/011
10Leandro Bolmaro32:00133/8 (37.5%)2/4 (50.0%)1/2 (50.0%)1232210/14/167
13Darius Thompson17:0050/0 (0%)1/3 (33.3%)2/2 (100%)1012020/04/2-162
17Giampaolo Ricci13:0030/0 (0%)1/3 (33.3%)0/0 (0%)1120000/05/0-11-2
21Diego FlaccadoriDNP
22Devon Hall31:0080/2 (0%)1/2 (50.0%)5/5 (100%)0442000/12/3-111
23Marko Guduric20:0081/1 (100%)1/2 (50.0%)3/4 (75.0%)0112020/03/2-56
45Nicola Akele03:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000010/00/0-6-1
-Squadra-----314000-/-0/0-4
-TOTALI225:009420/43 (46.5%)10/25 (40.0%)24/28 (85.7%)111829166111/432/25-82
Virtus Costa Bologna Allenatore: Mumbru Alex
#PLAYERSMINPTS2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTSTLTOBLK (F/S)PF (F/Fls on)+/-EFF
1Trent Frazier27:00171/4 (25.0%)3/8 (37.5%)6/6 (100%)2022130/03/51313
2Marcus Carr31:00132/8 (25.0%)2/7 (28.6%)3/4 (75.0%)1569050/02/61015
7Davide Casarin06:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)1120010/01/0-60
8Wendell Moore30:00277/8 (87.5%)2/4 (50.0%)7/7 (100%)1121020/00/5330
9Kessler Edwards27:00100/1 (0%)2/5 (40.0%)4/4 (100%)3250212/12/3-1014
11Tommaso Baldasso11:0021/2 (50.0%)0/1 (0%)0/0 (0%)0110010/04/00-4
13Matteo BaiocchiDNP
23Daniel Hackett22:0051/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (0%)2351210/03/2-159
24Francesco Ferrari14:0052/3 (66.7%)0/0 (0%)1/2 (50.0%)1120000/00/278
31Aliou Diarra10:0062/2 (100%)0/0 (0%)2/2 (100%)0110002/05/347
34Bo Klintman23:0031/3 (33.3%)0/4 (0%)1/2 (50.0%)4153010/04/1240
35Mouhamet Rassoul Diouf24:00103/7 (42.9%)0/0 (0%)4/7 (57.1%)46100000/02/4-1015
-Squadra-----4610001-/-2/0-7
-TOTALI225:009820/40 (50.0%)10/31 (32.3%)28/33 (84.8%)222951165164/128/31-114
     

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