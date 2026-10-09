Ο Τόμας Γουόκαπ έχει εκκινήσει με το... αριστερό την καριέρα του στη EuroLeague με τη φανέλα της Ντουμπάι BC, αφού τα χαμηλά ποσοστά του Τεξανού γκαρντ στα τέσσερα πρώτα ματς λένε την αλήθεια.

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει ξεκινήσει σε χαμηλές πτήσεις τη φετινή EuroLeague με τη φανέλα της Ντουμπάι BC του Τσάβι Πασκουάλ, αφού μετά το πέρας τεσσάρων αγωνιστικών ο 34χρονος Τεξανός γκαρντ έχει χαμηλούς δείκτες στις στατιστικές κατηγορίες του παιχνιδιού του και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Το καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε, το πιο πολυσυζητημένο ζήτημα στην μπασκετική Ευρώπη ήταν -το δίχως άλλο- το σίριαλ του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ. Ο έμπειρος περιφερειακός άφησε εντέλει τον Πειραιά και τα ερυθρόλευκα, μετά από μια άκρως επιτυχημένη θητεία και ετοίμασε... βαλίτσες για τα ΗΑΕ και την Ντουμπάι BC, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Γουόκαπ ήταν διακαής πόθος του συλλόγου από τα Εμιράτα, καθώς συγκεντρώνει ένα θελκτικό πακέτο στο παρκέ, ιδιαίτερα για την προσήλωση στην άμυνα, τη δημιουργία, τη δύναμη, την αθλητικότητα αλλά και την εμπειρία του από καταστάσεις πρωταθλητισμού, ειδικότερα μετά την περσινή κατάκτηση της EuroLeague, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Διόλου άσχημα λοιπόν για ένα σύνολο με ταλέντο και ποιότητα αλλά με έλλειψη παικτών με μέταλλο πρωταθλητή. Ωστόσο, στα πρώτα τέσσερα ματς της φετινής διοργάνωσης, ο Γουόκαπ δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του.

Η Ντουμπάι BC έχει ρεκόρ 2-2 και μετρά δύο διαδοχικές ήττες απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη και κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και μάλιστα -η δεύτερη- με εμφατικό τρόπο εντός έδρας.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μετρά 12 λεπτά συμμετοχής κατά μ.ό, με 2.5 πόντους, 1.2 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ, 0.2 κλεψίματα, 0 μπλοκ, 0.8 λάθη, και μόλις 1.5 βαθμό στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Ακόμη έχει 40% από το δίποντο (2/5), 20% από το τρίποντο (2/10), ενώ δεν έχει πάει ακόμα στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει βολές.

Πέρα από τα ισχνά ποσοστά όμως, για την ώρα δε δείχνει να έχει εγκληματιστεί με τον ρόλο του στην ομάδα και λείπουν αισθητά οι αυτοματισμοί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και ειδικότερα με τους γκαρντ, με αποτέλεσμα να μην είναι επιδραστικός στην εικόνα της ομάδας του.