Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Η ιδιαίτερη αγκαλιά Γιασικεβίτσιους-Ομπράντοβιτς και η... πλάκα μεταξύ τους
Πριν από το παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού-Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της Euroleague και λίγο μετά την αποθέωση που γνώρισε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατά την είσοδό του στο Glass Floor, ακολούθησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο τεχνικός των «πρασίνων» σήκωσε το Τ-Center στο... πόδι την ώρα που έκανε την εμφάνισή του και οι φίλοι των «πρασίνων» δεν σταμάτησαν να τραγουδούν το όνομά του.
Αμέσως κατευθύνθηκε στον Λιθουανό τεχνικό και πάλαι ποτέ... παίκτη του τον οποίο αγκάλιασε και -όπως συνηθίζουν μεταξύ τους- βρήκαν τον... χρόνο να αστειευτούν για άλλη μια φορά!
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
🥹Η είσοδος του Ομπράντοβιτς και η αγκαλιά με τον Σάρας! https://t.co/zBXSyxMXqC— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 8, 2026
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