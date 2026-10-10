GBL: Πού θα δείτε τους σημερινούς αγώνες για τη 2η αγωνιστική
Όλα τα βλέμματα των μπασκετόφιλων στρέφονται στην έναρξη της δεύτερης αγωνιστικής της GBL! Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Προμηθέα στην Πάτρα, ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Παλέ, σε ένα ντέρμπι που κλέβει τις εντυπώσεις και το Περιστέρι κοντράρεται με τον Ηρακλή στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Στα υπόλοιπα ματς που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τη δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας, το Μαρούσι τη Μύκονο και η Καρδίτσα τους Vikos Φαlcons. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν live από το Gazzetta.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:
- 10/10, Περιστέρι - Ηρακλής (15.00, ΣΠΟΡΤ FM TV)
- 10/10, Μαρούσι - Μύκονος (16.00, ΣΠΟΡΤ FM TV)
- 10/10, ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας (16.00, ΣΠΟΡΤ FM TV)
- 10/10, Καρδίτσα - Βίκος Ιωαννίνων (17.00, ΣΠΟΡΤ FM TV)
- 10/10, Άρης - ΑΕΚ (17.30, ΣΚΑΪ)
- 10/10, Προμηθέας Πάτρας - Παναθηναϊκός (19.30, ΣΠΟΡΤ FM TV)
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