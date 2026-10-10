Οι ομάδες της GBL ρίχνονται το Σάββατο (10/10) στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής με το ντέρμπι Άρης - ΑΕΚ και την παρουσία του Παναθηναϊκού στην Πάτρα να δεσπόζουν. Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις.

Όλα τα βλέμματα των μπασκετόφιλων στρέφονται στην έναρξη της δεύτερης αγωνιστικής της GBL! Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Προμηθέα στην Πάτρα, ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Παλέ, σε ένα ντέρμπι που κλέβει τις εντυπώσεις και το Περιστέρι κοντράρεται με τον Ηρακλή στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Στα υπόλοιπα ματς που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τη δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας, το Μαρούσι τη Μύκονο και η Καρδίτσα τους Vikos Φαlcons. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν live από το Gazzetta.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας: