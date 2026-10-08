Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Αποθέωση για Γιασικεβίτσιους στο T-Center
Οι παλιές αγάπες κάποιες φορές... πάνε στον παράδεισο όπως λέει και το αντίστοιχο τραγούδι, αλλά τις περισσότερες φορές δεν... τελειώνουν.
Κάτι που ισχύει στην περίπτωση της σχέσης που έχουν συνάψει οι φίλοι του Παναθηναϊκού με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εδώ και πολλά χρόνια.
Σε όποια ομάδα και αν έχει βρεθεί, όποια ομάδα και αν έχει προπονήσει, όσες φορές και αν έχει τεθεί αντιμέτωπος των «πρασίνων», πάντα θα χαίρει της εκτίμησης και της αγάπης των φίλων του Παναθηναϊκού.
Κάτι που αποδείχθηκε και πριν από το τζαμπολ του αγώνα της 4ης αγωνιστικής της Euroleague, όταν και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους των «πρασίνων» κατα την είσοδό του στο «T-Center».
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