Πληθώρα παικτών της EuroLeague συγκεντρώθηκαν σε ένα όμορφο βίντεο για να ευχηθούν καλή ανάρρωση στον Μάικ Τζέιμς μετά τον τραυματισμό του.

Ιδιαίτερα άσχημα ήταν τα νέα για τον Μάικ Τζέιμς, μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διεκδικήσει ένα ριμπάουντ και έπεσε στο παρκέ.

Οι αρχικοί φόβοι επιβεβαιώθηκαν, καθώς η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε ότι ο Τζέιμς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα. Ως αποτέλεσμα, θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Μία πολύ όμορφη πρωτοβουλία πήραν οι παίκτες της EuroLeague με πολλούς να στέλνουν από ένα βίντεο με τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση στον κορυφαίο σκόρερ της διοργάνωσης. Στην ξεχωριστή ενέργεια συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Άλεκ Πίτερς, ο Ελάιτζα Μπράιαντ, ο Τόμας Σατοράνσκι, ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο Νικ Καλάθης και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Μάλιστα ο τελευταίος του υποσχέθηκε να του φέρει ένα δώρο από το μέρος που θα ταξιδέψει.



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