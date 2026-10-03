Ο Ερυθρός Αστέρας ενημέρωσε πως ο Τζόναθαν Μότλεϊ τραυματίστηκε στο παιχνίδι κόντρα στην Εφές.

Την πρώτη του νίκη πέτυχε ο Ερυθρός Αστέρας στη EuroLeague. Αντιμετώπισε την Αναντολού Εφές για την τρίτη αγωνιστική και επικράτησε στο Βελιγράδι με 77-72.

Στα δυσάρεστα νέα για τους «ερυθρόλευκους», είναι ότι ο Τζόναθαν Μότλεϊ τραυματίστηκε και όπως ενημέρωσε η ομάδα, υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και δεν είναι ακόμα γνωστό το πόσο καιρό θα μείνει εκτός παρκέ.

Το ευχάριστο για τον Ερυθρό Αστέρα, ήταν ότι οι Νίκολα Τζούρισιτς, Ντέγιαν Νταβίντοβατς και Πάτρικ Μπάλντουιν επέστρεψαν στις ομαδικές προπονήσεις.

Η ενημέρωση του Ερυθρού Αστέρα

«Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων, το ιατρικό επιτελείο του Ερυθρού Αστέρα Meridianbet διαπίστωσε ότι ο σέντερ της ομάδας, Τζόναθαν Μότλεϊ, υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αναντολού Εφές το βράδυ της Πέμπτης.

Ο συγκεκριμένος τραυματισμός απαιτεί αποχή από τις προπονήσεις και συνέχιση της θεραπείας. Το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση και την επιστροφή του Μότλεϊ στην αγωνιστική δράση.

Ο Ερυθρός Αστέρας θα ενημερώσει έγκαιρα για την πορεία της αποθεραπείας του Αμερικανού σέντερ και την ημερομηνία επιστροφής του στα παρκέ.

Από την άλλη, οι Νίκολα Τζούρισιτς, Ντέγιαν Νταβίντοβατς και Πάτρικ Μπάλντουιν ξεκίνησαν το Σάββατο να συμμετέχουν στις ομαδικές προπονήσεις 5 εναντίον 5 και βρίσκονται πλέον στη διάθεση του προπονητή, Σάσα Ομπράντοβιτς, για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις».