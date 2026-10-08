Ζάλγκιρις Κάουνας: Μεγάλη καθυστέρηση στο ταξίδι προς Βαρκελώνη
Η Ζάλγκιρις Κάουνας φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (09/10, 21:30) στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Η πτήση των Λιθουανών προς Βαρκελώνη είχε μεγάλη καθυστέρηση λόγω τεχνικού προβλήματος στο αεροσκάφος.
Η ομάδα του Μασιούλις πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση επί λιθουανικού εδάφους και μετέβη στο αεροδρόμιο προκειμένου να ταξιδέψει για Ισπανία. Αυτό όμως δεν κατέστη εφικτό, αφού το τεχνικό πρόβλημα ανάγκασε να σταλεί αεροπλάνο από το Βίλνιους στο Κάουνας για να μεταφέρει τη Ζάλγκιρις στην Καταλονία.
Zalgiris team flight to Barcelona was delayed for a significant period of time. The issues are expected to be resolved shortly and we should be taking off soon. ➡️✈️ https://t.co/1Pb0KCsYuB— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 8, 2026
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