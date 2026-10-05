Σε μπελάδες ο Κάρσεν Έντουαρντς: Συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Όπως αναφέρουν Λιθουανικά ΜΜΕ, ο Έντουαρντς συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ το βράδυ μετά τον αγώνα της Κυριακής (4/10) ανάμεσα στη Ζάλγκιρις και τη Λιετκαμπέλις για το εγχώριο πρωτάθλημα.
Ο Αμερικάνος γκαρντ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και έπειτα συνελήφθη, καθώς εντοπίστηκε περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα του 1,07%.
Την πληροφορία επιβεβαίωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Κάουνας, ενώ προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά της Ζάλγκιρις για το συγκεκριμένο περιστατικό.
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