Σε μπελάδες ο Κάρσεν Έντουαρντς: Συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Προβλήματα για τον Κάρσεν Έντουαρντς, καθώς συνελήφθη από την αστυνομία του Κάουνας να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως αναφέρουν Λιθουανικά ΜΜΕ, ο Έντουαρντς συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ το βράδυ μετά τον αγώνα της Κυριακής (4/10) ανάμεσα στη Ζάλγκιρις και τη Λιετκαμπέλις για το εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο Αμερικάνος γκαρντ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και έπειτα συνελήφθη, καθώς εντοπίστηκε περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα του 1,07%.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Κάουνας, ενώ προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά της Ζάλγκιρις για το συγκεκριμένο περιστατικό.