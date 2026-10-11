Νεβέζις - Ζάλγκιρς 76-80: Κινδύνεψε αλλά πήρε το ματς με παλιό, καλό Γκριγκόνις
Η Ζάλγκιρις έκανε το 5/5 στο Λιθουανικό πρωτάθλημα επικρατώντας της Νεβέζις με 80-76 εκτός έδρας για να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της.
Ο Μάριους Γκριγκόνις που φαίνεται να έχει βρει τον παλιό, καλό του εαυτό στη Ζάλγκιρις, «έλαμψε» σε ακόμα ένα ματς όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Λιθουανός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση μετρώντας συνολικά 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 23:06 λεπτά συμμετοχής. Ακολούθησαν οι διψήφιοι Μπλάζεβιτς και Λο με 14 και 10 πόντους αντίστοιχα.
Τα δεκάλεπτα: 22-16, 40-34, 59-59, 76-80
Στη «διαβολοβδομάδα που ακολουθεί στη EuroLeague η Ζάλγκιρις φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε (13/10. 20:45) και υποδέχεται την Αναντολού Εφές (16/10, 20:00) για την πέμπτη και έκτη αγωνιστική αντίστοιχα.
Nevėžis - Žalgiris
|#Žaidėjas
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|REB
|AST
|EF
|P. Petrilevičius (C)
|14:11
|13
|3/5 (60.0%)
|0/0 (0.0%)
|7/10 (70.0%)
|4
|3
|11
|J. Zakas
|26:36
|3
|0/0 (0.0%)
|1/4 (25.0%)
|0/0 (0.0%)
|3
|1
|6
|M. Kancleris
|04:01
|0
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|1
|0
|2
|D. Lavrinovičius *
|23:18
|9
|2/4 (50.0%)
|1/4 (25.0%)
|2/2 (100.0%)
|4
|1
|5
|N. Bukauskas *
|17:24
|12
|3/5 (60.0%)
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0.0%)
|1
|0
|11
|N. Sabutis
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|A. Gray *
|26:07
|8
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|4
|2
|8
|J. Wiley
|23:47
|10
|4/7 (57.1%)
|0/0 (0.0%)
|2/7 (28.6%)
|7
|5
|17
|J. Hopkins
|14:06
|6
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0.0%)
|4/7 (57.1%)
|3
|0
|6
|D. Andrews *
|32:44
|15
|6/12 (50.0%)
|1/5 (20.0%)
|0/0 (0.0%)
|5
|0
|13
|F. Boardman-Raffet
|17:46
|0
|0/1 (0.0%)
|0/2 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|0
|-3
|Total
|200:00
|76
|21/40 (52.5%)
|6/20 (30.0%)
|16/28 (57.1%)
|36
|12
|78
Žalgiris
|#Žaidėjas
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|REB
|AST
|EF
|E. Ulanovas (C)
|24:03
|9
|1/1 (100.0%)
|0/1 (0.0%)
|7/13 (53.9%)
|4
|4
|15
|A. Butkevičius
|17:35
|0
|0/0 (0.0%)
|0/2 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|3
|0
|-2
|M. Grigonis
|23:06
|19
|3/4 (75.0%)
|2/6 (33.3%)
|7/10 (70.0%)
|5
|6
|24
|D. Sirvydis
|25:57
|8
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|2
|2
|9
|M. Blaževič *
|14:50
|14
|6/7 (85.7%)
|0/1 (0.0%)
|2/2 (100.0%)
|1
|1
|16
|D. Giedraitis
|22:49
|7
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|0
|4
|M. Lo *
|13:53
|10
|2/3 (66.7%)
|2/6 (33.3%)
|0/0 (0.0%)
|3
|4
|13
|D. Sleva *
|16:34
|3
|1/1 (100.0%)
|0/2 (0.0%)
|1/2 (50.0%)
|6
|0
|2
|M. Bulanovas
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|S. Brown *
|16:15
|6
|3/6 (50.0%)
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|2
|5
|K. Akobundu-Ehiogu
|14:29
|2
|1/1 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|0
|4
|S. Lee *
|10:29
|2
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|1
|1
|5
|Total
|200:00
|80
|22/31 (71.0%)
|6/23 (26.1%)
|18/29 (62.1%)
|34
|20
|97
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