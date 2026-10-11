Νεβέζις - Ζάλγκιρς 76-80: Κινδύνεψε αλλά πήρε το ματς με παλιό, καλό Γκριγκόνις

Νεβέζις - Ζάλγκιρς 76-80: Κινδύνεψε αλλά πήρε το ματς με παλιό, καλό Γκριγκόνις

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Νεβέζις - Ζάλγκιρς 76-80: Κινδύνεψε αλλά πήρε το ματς με παλιό, καλό Γκριγκόνις

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Ο Μάριους Γκριγκόνις πρωταγωνίστησε στην εκτός έδρας νίκη της Ζάλγκιρις στο λιθουανικό πρωτάθλημα θυμίζοντας τον παλιό εαυτό του.

Η Ζάλγκιρις έκανε το 5/5 στο Λιθουανικό πρωτάθλημα επικρατώντας της Νεβέζις με 80-76 εκτός έδρας για να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της.

Ο Μάριους Γκριγκόνις που φαίνεται να έχει βρει τον παλιό, καλό του εαυτό στη Ζάλγκιρις, «έλαμψε» σε ακόμα ένα ματς όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Λιθουανός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση μετρώντας συνολικά 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 23:06 λεπτά συμμετοχής. Ακολούθησαν οι διψήφιοι Μπλάζεβιτς και Λο με 14 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 22-16, 40-34, 59-59, 76-80

Στη «διαβολοβδομάδα που ακολουθεί στη EuroLeague η Ζάλγκιρις φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε (13/10. 20:45) και υποδέχεται την Αναντολού Εφές (16/10, 20:00) για την πέμπτη και έκτη αγωνιστική αντίστοιχα.

 

Nevėžis - Žalgiris

Teisėjai: Gintaras Mačiulis, Gabrielius Simonavičius, Ignas Kutka
#ŽaidėjasMINPTS2P3PFTREBASTEF
P. Petrilevičius (C)14:11133/5 (60.0%)0/0 (0.0%)7/10 (70.0%)4311
J. Zakas26:3630/0 (0.0%)1/4 (25.0%)0/0 (0.0%)316
M. Kancleris04:0100/1 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)102
D. Lavrinovičius *23:1892/4 (50.0%)1/4 (25.0%)2/2 (100.0%)415
N. Bukauskas *17:24123/5 (60.0%)2/3 (66.7%)0/0 (0.0%)1011
N. Sabutis00:0000/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)000
A. Gray *26:0782/3 (66.7%)1/2 (50.0%)1/2 (50.0%)428
J. Wiley23:47104/7 (57.1%)0/0 (0.0%)2/7 (28.6%)7517
J. Hopkins14:0661/2 (50.0%)0/0 (0.0%)4/7 (57.1%)306
D. Andrews *32:44156/12 (50.0%)1/5 (20.0%)0/0 (0.0%)5013
F. Boardman-Raffet17:4600/1 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (0.0%)20-3
Total200:007621/40 (52.5%)6/20 (30.0%)16/28 (57.1%)361278

Žalgiris

Teisėjai: Gintaras Mačiulis, Gabrielius Simonavičius, Ignas Kutka
#ŽaidėjasMINPTS2P3PFTREBASTEF
E. Ulanovas (C)24:0391/1 (100.0%)0/1 (0.0%)7/13 (53.9%)4415
A. Butkevičius17:3500/0 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (0.0%)30-2
M. Grigonis23:06193/4 (75.0%)2/6 (33.3%)7/10 (70.0%)5624
D. Sirvydis25:5782/3 (66.7%)1/2 (50.0%)1/2 (50.0%)229
M. Blaževič *14:50146/7 (85.7%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)1116
D. Giedraitis22:4972/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (0.0%)204
M. Lo *13:53102/3 (66.7%)2/6 (33.3%)0/0 (0.0%)3413
D. Sleva *16:3431/1 (100.0%)0/2 (0.0%)1/2 (50.0%)602
M. Bulanovas00:0000/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)000
S. Brown *16:1563/6 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (0.0%)225
K. Akobundu-Ehiogu14:2921/1 (100.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)204
S. Lee *10:2921/2 (50.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)115
Total200:008022/31 (71.0%)6/23 (26.1%)18/29 (62.1%)342097
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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