Ο Μάριους Γκριγκόνις πρωταγωνίστησε στην εκτός έδρας νίκη της Ζάλγκιρις στο λιθουανικό πρωτάθλημα θυμίζοντας τον παλιό εαυτό του.

Η Ζάλγκιρις έκανε το 5/5 στο Λιθουανικό πρωτάθλημα επικρατώντας της Νεβέζις με 80-76 εκτός έδρας για να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της.

Ο Μάριους Γκριγκόνις που φαίνεται να έχει βρει τον παλιό, καλό του εαυτό στη Ζάλγκιρις, «έλαμψε» σε ακόμα ένα ματς όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Λιθουανός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση μετρώντας συνολικά 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 23:06 λεπτά συμμετοχής. Ακολούθησαν οι διψήφιοι Μπλάζεβιτς και Λο με 14 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 22-16, 40-34, 59-59, 76-80

Στη «διαβολοβδομάδα που ακολουθεί στη EuroLeague η Ζάλγκιρις φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε (13/10. 20:45) και υποδέχεται την Αναντολού Εφές (16/10, 20:00) για την πέμπτη και έκτη αγωνιστική αντίστοιχα.

Nevėžis - Žalgiris Teisėjai: Gintaras Mačiulis, Gabrielius Simonavičius, Ignas Kutka #Žaidėjas MIN PTS 2P 3P FT REB AST EF P. Petrilevičius (C) 14:11 13 3/5 (60.0%) 0/0 (0.0%) 7/10 (70.0%) 4 3 11 J. Zakas 26:36 3 0/0 (0.0%) 1/4 (25.0%) 0/0 (0.0%) 3 1 6 M. Kancleris 04:01 0 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 1 0 2 D. Lavrinovičius * 23:18 9 2/4 (50.0%) 1/4 (25.0%) 2/2 (100.0%) 4 1 5 N. Bukauskas * 17:24 12 3/5 (60.0%) 2/3 (66.7%) 0/0 (0.0%) 1 0 11 N. Sabutis 00:00 0 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 A. Gray * 26:07 8 2/3 (66.7%) 1/2 (50.0%) 1/2 (50.0%) 4 2 8 J. Wiley 23:47 10 4/7 (57.1%) 0/0 (0.0%) 2/7 (28.6%) 7 5 17 J. Hopkins 14:06 6 1/2 (50.0%) 0/0 (0.0%) 4/7 (57.1%) 3 0 6 D. Andrews * 32:44 15 6/12 (50.0%) 1/5 (20.0%) 0/0 (0.0%) 5 0 13 F. Boardman-Raffet 17:46 0 0/1 (0.0%) 0/2 (0.0%) 0/0 (0.0%) 2 0 -3 Total 200:00 76 21/40 (52.5%) 6/20 (30.0%) 16/28 (57.1%) 36 12 78