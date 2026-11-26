Δύο σημαντικά προβλήματα προέκυψαν για την Εθνική Ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Γεωργία.

Η Ελλάδα «αυτοκτόνησε» στο «Telekom Center Athens» και γνώρισε την ήττα από την Γεωργία στην παράταση με 88-92.

Και δεν είναι μόνο η ήττα που απομακρύνει την Εθνική μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, αλλά τραυματίστηκαν τόσο ο Ντίνος Μήτογλου, όσο και ο Νίκος Χουγκάζ.

Συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ του Παναθηναϊκού έχει υποστεί θλάση οπίσθιου δικεφαλου μηριαίου στο αριστερό πόδι, ενώ ο παίκτης του ΠΑΟΚ διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική.

Αμφότεροι θα υποβληθούν σε εξετάσεις τις επόμενες ώρες προκειμένου να βγει και η λεπτομερή διάγνωση.