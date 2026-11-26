Εθνική Ομάδα: Θλάση ο Μήτογλου, διάστρεμμα ο Χουγκάζ
Η Ελλάδα «αυτοκτόνησε» στο «Telekom Center Athens» και γνώρισε την ήττα από την Γεωργία στην παράταση με 88-92.
Και δεν είναι μόνο η ήττα που απομακρύνει την Εθνική μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, αλλά τραυματίστηκαν τόσο ο Ντίνος Μήτογλου, όσο και ο Νίκος Χουγκάζ.
Συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ του Παναθηναϊκού έχει υποστεί θλάση οπίσθιου δικεφαλου μηριαίου στο αριστερό πόδι, ενώ ο παίκτης του ΠΑΟΚ διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική.
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Αμφότεροι θα υποβληθούν σε εξετάσεις τις επόμενες ώρες προκειμένου να βγει και η λεπτομερή διάγνωση.
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