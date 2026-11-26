Διατήρησε το αήττητο στο EuroCup Women ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της Σαν Τζιοβάνι με 78-73.
Οι «πράσινες» είχαν σε εξαιρετική μέρα την Κέιβ η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα, με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή ήταν και η Σταμολάμπρου με 19 πόντους και 7 ασίστ.
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στην τρίτη περίοδο, με την ιταλική να επιχειρεί να ξεφύγει και να προηγείται με +4, βρίσκοντας και πάλι ρυθμό από μακριά σε ένα μικρό σημείο του παιχνιδιού, τις γηπεδούχες δε να απαντούν στο τέλος του δεκαλέπτου με Μπετζέντι και Σταμολάμπρου, για να λήξει ισόπαλο (57-57). Οι παίκτριες του Αντώνη Μπότη αντέδρασαν και στο σερί 0-6 της GEAS στην αρχή της τελευταίας περιόδου με ένα δικό τους 10-0 από Χατζηγιακουμή, Κέιβ, Μπετζέντι και Κέιβ, καταφέρνοντας να παραμείνουν στο «τιμόνι» σε ένα παιχνίδι, που παρέμενε οριακό έως τα τελευταία δευτερόλεπτα, με την Οκοσούν να κρατά όρθιες τις φιλοξενούμενες, αλλά τις Σταμολάμπρου και Κάρτερ να ευστοχούν από τη γραμμή των βολών για το 76-73 στα 5.8″ για τη λήξη, για να διαμορφώσει η τελευταία και το τελικό 78-73, μετά από λάθος στην επαναφορά.
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Δεκάλεπτα: 15-28, 46-44, 57-57, 78-73
|Panathinaikos A.C.
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
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|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Georgia Damoulaki
|Did Not Play
|3
|Frida Formann
|13:04
|4
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|4
|3
|0
|0
|5
|0
|4
|Anna Stamolamprou *
|36:03
|19
|7/12
|58.33%
|4/6
|66.67%
|3/6
|50%
|2/3
|66.67%
|1
|1
|2
|7
|2
|1
|0
|1
|0
|22
|5
|Marianthi Touloupi
|Did Not Play
|6
|Elisavet Kotoula
|Did Not Play
|8
|Sara Bejedi
|25:57
|10
|3/9
|33.33%
|3/6
|50%
|0/3
|0%
|4/9
|44.44%
|0
|5
|5
|2
|4
|3
|3
|0
|15
|6
|13
|Khadijiah Cave *
|35:50
|23
|10/13
|76.92%
|10/13
|76.92%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|5
|3
|8
|0
|2
|3
|6
|1
|7
|31
|17
|Sedona Prince *
|21:13
|9
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|3/5
|60%
|0
|1
|1
|5
|3
|3
|1
|0
|-10
|8
|21
|Ioanna Krimili *
|33:37
|6
|2/6
|33.33%
|1/3
|33.33%
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|2
|2
|0
|0
|-1
|2
|22
|Anthoula Chatzigiakoumi
|16:03
|3
|1/3
|33.33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|1
|1
|2
|0
|0
|10
|6
|23
|Arica Carter *
|18:13
|4
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|0
|-1
|5
|44
|Alexandra Militsopoulou
|Did Not Play
|Team/Coaches
|3
|3
|6
|0
|1
|0
|TOTAL
|200
|78
|29/57
|50.88%
|24/38
|63.16%
|5/19
|26.32%
|15/25
|60%
|11
|22
|33
|17
|20
|19
|12
|2
* Starters
Coach: Selen Erdem
Assistant(s): Antonios Botis, Vasileios Papangelakis
|GEAS Basket
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Julianna Okosun *
|26:11
|17
|6/15
|40%
|5/14
|35.71%
|1/1
|100%
|4/4
|100%
|2
|3
|5
|3
|4
|5
|3
|0
|-3
|14
|1
|Laura Cornelius *
|34:24
|11
|4/10
|40%
|1/4
|25%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|7
|3
|3
|0
|0
|-5
|10
|3
|Lani White *
|33:53
|22
|7/11
|63.64%
|3/5
|60%
|4/6
|66.67%
|4/4
|100%
|0
|3
|3
|3
|1
|3
|0
|0
|-5
|21
|4
|Grace Connelli
|Did Not Play
|7
|Martina Kacerik
|09:45
|0
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|-2
|8
|Sara Toffolo *
|27:23
|7
|3/7
|42.86%
|2/3
|66.67%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|0
|3
|2
|0
|0
|3
|6
|10
|Federica Merisio
|01:02
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|17
|Giuditta Nicolodi
|25:21
|4
|1/8
|12.5%
|1/4
|25%
|0/4
|0%
|2/2
|100%
|5
|3
|8
|2
|4
|4
|1
|1
|-6
|5
|21
|Madison Hayes *
|32:18
|10
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|4/6
|66.67%
|3
|2
|5
|3
|2
|1
|2
|0
|-11
|15
|55
|Anna Turel
|09:41
|2
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|-1
|0
|Team/Coaches
|1
|4
|5
|0
|1
|0
|TOTAL
|200
|73
|24/60
|40%
|15/35
|42.86%
|9/25
|36%
|16/18
|88.89%
|13
|19
|32
|19
|20
|21
|7
|1
* Starters
Coach: Cinzia Zanotti
Assistant(s): Gianmarco Di Matteo, Martina Gargantini
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