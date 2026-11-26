Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Σαν Τζιοβάνι με 78-73 και διατήρησε το αήττητο στο EuroCup Women, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ την Κέιβ με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Διατήρησε το αήττητο στο EuroCup Women ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της Σαν Τζιοβάνι με 78-73.

Οι «πράσινες» είχαν σε εξαιρετική μέρα την Κέιβ η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα, με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή ήταν και η Σταμολάμπρου με 19 πόντους και 7 ασίστ.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στην τρίτη περίοδο, με την ιταλική να επιχειρεί να ξεφύγει και να προηγείται με +4, βρίσκοντας και πάλι ρυθμό από μακριά σε ένα μικρό σημείο του παιχνιδιού, τις γηπεδούχες δε να απαντούν στο τέλος του δεκαλέπτου με Μπετζέντι και Σταμολάμπρου, για να λήξει ισόπαλο (57-57). Οι παίκτριες του Αντώνη Μπότη αντέδρασαν και στο σερί 0-6 της GEAS στην αρχή της τελευταίας περιόδου με ένα δικό τους 10-0 από Χατζηγιακουμή, Κέιβ, Μπετζέντι και Κέιβ, καταφέρνοντας να παραμείνουν στο «τιμόνι» σε ένα παιχνίδι, που παρέμενε οριακό έως τα τελευταία δευτερόλεπτα, με την Οκοσούν να κρατά όρθιες τις φιλοξενούμενες, αλλά τις Σταμολάμπρου και Κάρτερ να ευστοχούν από τη γραμμή των βολών για το 76-73 στα 5.8″ για τη λήξη, για να διαμορφώσει η τελευταία και το τελικό 78-73, μετά από λάθος στην επαναφορά.

Δεκάλεπτα: 15-28, 46-44, 57-57, 78-73

Panathinaikos A.C. FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Georgia Damoulaki Did Not Play 3 Frida Formann 13:04 4 2/4 50% 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 4 3 0 0 5 0 4 Anna Stamolamprou * 36:03 19 7/12 58.33% 4/6 66.67% 3/6 50% 2/3 66.67% 1 1 2 7 2 1 0 1 0 22 5 Marianthi Touloupi Did Not Play 6 Elisavet Kotoula Did Not Play 8 Sara Bejedi 25:57 10 3/9 33.33% 3/6 50% 0/3 0% 4/9 44.44% 0 5 5 2 4 3 3 0 15 6 13 Khadijiah Cave * 35:50 23 10/13 76.92% 10/13 76.92% 0/0 0% 3/4 75% 5 3 8 0 2 3 6 1 7 31 17 Sedona Prince * 21:13 9 3/6 50% 3/5 60% 0/1 0% 3/5 60% 0 1 1 5 3 3 1 0 -10 8 21 Ioanna Krimili * 33:37 6 2/6 33.33% 1/3 33.33% 1/3 33.33% 1/2 50% 0 3 3 0 2 2 0 0 -1 2 22 Anthoula Chatzigiakoumi 16:03 3 1/3 33.33% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 4 6 1 1 2 0 0 10 6 23 Arica Carter * 18:13 4 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 2 2 1 2 0 -1 5 44 Alexandra Militsopoulou Did Not Play Team/Coaches 3 3 6 0 1 0 TOTAL 200 78 29/57 50.88% 24/38 63.16% 5/19 26.32% 15/25 60% 11 22 33 17 20 19 12 2

* Starters

Coach: Selen Erdem

Assistant(s): Antonios Botis, Vasileios Papangelakis

GEAS Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Julianna Okosun * 26:11 17 6/15 40% 5/14 35.71% 1/1 100% 4/4 100% 2 3 5 3 4 5 3 0 -3 14 1 Laura Cornelius * 34:24 11 4/10 40% 1/4 25% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 7 3 3 0 0 -5 10 3 Lani White * 33:53 22 7/11 63.64% 3/5 60% 4/6 66.67% 4/4 100% 0 3 3 3 1 3 0 0 -5 21 4 Grace Connelli Did Not Play 7 Martina Kacerik 09:45 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 1 0 4 -2 8 Sara Toffolo * 27:23 7 3/7 42.86% 2/3 66.67% 1/4 25% 0/0 0% 2 3 5 0 3 2 0 0 3 6 10 Federica Merisio 01:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 17 Giuditta Nicolodi 25:21 4 1/8 12.5% 1/4 25% 0/4 0% 2/2 100% 5 3 8 2 4 4 1 1 -6 5 21 Madison Hayes * 32:18 10 3/5 60% 3/4 75% 0/1 0% 4/6 66.67% 3 2 5 3 2 1 2 0 -11 15 55 Anna Turel 09:41 2 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 2 1 0 0 -1 0 Team/Coaches 1 4 5 0 1 0 TOTAL 200 73 24/60 40% 15/35 42.86% 9/25 36% 16/18 88.89% 13 19 32 19 20 21 7 1

* Starters

Coach: Cinzia Zanotti

Assistant(s): Gianmarco Di Matteo, Martina Gargantini