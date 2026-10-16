Αθανασίου: «Δεχθήκαμε δυο χαζά γκολ, σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να χάσεις τη συγκέντωση σου ούτε 1 λεπτό»

Οι δηλώσεις του αριστερού μπακ του ΟΦΗ, Νίκου Αθανασίου, στην κάμερα της Magenta TV μετά την ήττα από τη Ρεν.

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στην έδρα της Ρεν, όμως στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα δέχτηκε δυο γκολ και ηττήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη στην τρέχουσα σεζόν. Ο δημιουργός του γκολ του Ταξιάρχη Φούντα, Νίκος Αθανασίου, μίλησε στην κάμερα της Magenta TV και στάθηκε στην έλλειψη συγκέντωσης, η οποία οδήγησε σε «δυο χαζά γκολ».

Οι δηλώσεις του Νίκου Αθανασίου

«Δείξαμε ένα καλό πρόσωπο στα 75 λεπτά του παιχνιδιού. Τα τελευταία 10-15 δεν… Αδικήσαμε τους εαυτούς μας, δεν ήμασταν όσο συγκεντρωμένοι έπρεπε και δεχθήκαμε δύο χαζά γκολ, γιατί δεν ήταν ότι δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε.

Μία δεύτερη μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν απειληθήκαμε τόσο πολύ. Είχαν μία κατοχή, αλλά δεν είχαν κάποιες φάσεις να πούμε ότι απειληθήκαμε. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στα τελευταία 10 λεπτά για να πάρουμε το τρίποντο ή τον έναν βαθμό.

Νομίζω φέραμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε, όπως το είχαμε δουλέψει με τον κόουτς, αλλά είναι ένα μάθημα για τα επόμενα παιχνίδια.

Ειδικά σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να αφήσεις ούτε για 1-2 λεπτά τη συγκέντρωση, όχι για 10, γιατί θα σε χτυπήσουν οι ομάδες».