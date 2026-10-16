Νικοπολίδης για Ορτέγκα στο «Gazzetta Magazino Post Game»: «Η καλύτερη εμφάνισή του, μου αρέσει το στυλ του»

Ο Αντώνης Νικοπολίδης αποθέωσε τον Στέφαν Ορτέγκα στο Gazzetta Magazino μετά τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Μαρσέιγ.

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Αντώνης Νικοπολίδης στο Gazzetta Magazino για τον MVP της σημερινής σπουδαίας νίκης του Ολυμπιακού στη Μασσαλία εναντίον της Μαρσέιγ.

Eίπε σχετικά μεταξύ άλλων ο legend του 2004 για τον... ομόλογό του: «Ο Ορτέγκα έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με τον Ολυμπιακό έως τώρα. Μου αρέσει πολύ το στυλ του. Παίζει πολύ καλά με τα πόδια, έχει καρδιά, δεν φοβάται, βγαίνει, παρά το ύψος του. Είναι ταχυδυναμικός, έμπειρος, αισθάνεται άνετα. Αργησε να ενταχθεί στην ομάδα, χρειάστηκε διάστημα προσαρμογής, έπεσε σε περίοδο αλλαγών. Σήμερα απέδειξε τι αξίζει».