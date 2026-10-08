Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για τα δύο παιχνίδια επί ισπανικού εδάφους απέναντι σε Βαλένθια (13/10) και Μπαρτσελόνα (16/10).

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει την ερχόμενη εβδομάδα στην Ισπανία για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με τις Βαλένθια (13/10, 22:00) και Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30).

Οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα θα έχουν γι' άλλη μια φορά την έμπρακτη στήριξη των φιλάθλων τους σε δύο πολύ δύσκολα εκτός έδρας ματς, καθώς η διοίκηση των Πειραιωτών ανακοίνωσε sold out.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«SOLD OUT το Βαλένθια - Βαρκελώνη!

Το ταξίδι για Βαλένθια - Βαρκελώνη (12–17 Οκτωβρίου) με το Together We Fly είναι SOLD OUT!

Η ομάδα μας δεν θα είναι μόνη της στις δύο αναμετρήσεις επί ισπανικού εδάφους! Οι φίλαθλοι του Θρύλου θα δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες, στηρίζοντας με τη φωνή και τον παλμό τους παίκτες μας τόσο στον αγώνα με τη Βαλένθια όσο και σε εκείνον με την Μπαρτσελόνα!

Σας ευχαριστούμε θερμά για την τεράστια ανταπόκριση και για τη διαρκή και δυναμική στήριξη που προσφέρετε στην ομάδα μας και τη φετινή σεζόν, σε κάθε γήπεδο της Ευρώπης.»