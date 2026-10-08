Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε κάλεσμα μέσω του Γιώργου Μπαρτζώκα στους οπαδούς της ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Μία μέρα πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αναναντολού Εφές (09/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έκανε κάλεσμα στους οπαδούς της ενόψει του αγώνα.

Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησης στα social media, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε απόσπασμα από τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα που τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν οπαδοί των «ερυθρόλευκων» στη SUNEL Arena.

Αναλυτικά αναφέρει:

«"Προφανώς, ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί".

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι έτοιμος για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν. Οι πρωταθλητές Ευρώπης σας περιμένουν όλους στη Sunel Arena κόντρα στην Εφές!»