ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί»
Μία μέρα πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αναναντολού Εφές (09/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έκανε κάλεσμα στους οπαδούς της ενόψει του αγώνα.
Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησης στα social media, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε απόσπασμα από τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα που τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν οπαδοί των «ερυθρόλευκων» στη SUNEL Arena.
Αναλυτικά αναφέρει:
«"Προφανώς, ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί".
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι έτοιμος για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν. Οι πρωταθλητές Ευρώπης σας περιμένουν όλους στη Sunel Arena κόντρα στην Εφές!»
🙌 «Προφανώς, ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι έτοιμος για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν. Οι πρωταθλητές Ευρώπης σας περιμένουν όλους στη Sunel Arena κόντρα στην Εφές! 🎟️ Be there! https://t.co/G17Kaz7f4u #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 8, 2026
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