H Meridian Sport αναφέρει πως η Μακάμπι θέλει να γίνουν κεκλεισμένων των θυρών τα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Η «ομάδα του λαού» φέρεται έτοιμη να μετακομίσει στην Κύπρο προκειμένου να χρησιμοποιήσει ως έδρα το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, εκεί ακριβώς όπου είχαν διεξαχθεί και τα παιχνίδια για το προηγούμενο Eurobasket.

Σύμφωνα με την Meridian Sport, η Μακάμπι επιθυμεί να γίνουν κεκλεισμένων τα ματς της στην Κύπρο κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτό συμβαίνει διότι οι Ισραηλινοί θεωρούν πως θα είναι σαν να παίζουν εκτός έδρας, λόγω των φιλάθλων των ελληνικών ομάδων στην Κύπρο.

Πάντως ακόμα τίποτα δεν είναι σίγουρο για την τέλεση των συγκεκριμένων ματς και δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση για το αν θα είναι με κόσμο ή κεκλεισμένων. Η Μακάμπι γνώρισε την ήττα στο T-Center από τους πράσινους.