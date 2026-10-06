Η Μακάμπι είναι έτοιμη να «πακετάρει» στη Λεμεσό προκειμένου να δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της για την φετινή Euroleague.

Όπως όλα δείχνουν πέφτουν οι οριστικοί... τίτλοι τέλους στην παρουσία της Μακάμπι στο Βελιγράδι όπου αγωνιζόταν ως γηπεδούχος τα τελευταία τρία χρόνια στα παιχνίδια της Euroleague.

Η «ομάδα του λαού» φέρεται έτοιμη να μετακομίσει στην Κύπρο προκειμένου να χρησιμοποιήσει ως έδρα το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, εκεί ακριβώς όπου είχαν διεξαχθεί και τα παιχνίδια για το προηγούμενο Eurobasket.

Το κλειστό έχει χωρητικότητα 6.000 θέσεων, εκ των οποίων τα 4.500 εισιτήρια θα πηγαίνουν στους φίλους της Μακάμπι και τα υπόλοιπα στους Κύπριους φιλάθλους. Μάλιστα η Mozzart αναφέρει ότι θα είναι πολύ αυξημένα και τα μέτρα ασφαλείας στα παιχνίδια των Ισραηλινών. Τόσο μία ημέρα πριν όσο και ανήμερα των αναμετρήσεων.