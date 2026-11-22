Η Παρί δεν ζορίστηκε κόντρα στην Γκραβλίν και πήρε άνετα τη νίκη με 113-87.

Συνέχεια στις νίκες για την Παρί, η οποία έφτασε τις έξι διαδοχικές σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά την πετυχημένη διαβολοβδομάδα, με θετικά αποτελέσματα κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Χάποελ Τελ Αβίβ, οι Παριζιάνοι υποδέχθηκαν την Γκραβλίν για την 9η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και επικράτησαν με 113-87.

Έξι παίκτες ήταν διψήφιοι για τους Παριζιάνους (Χόμες, Περέιρα, Ρόντεν, Ιφί, Ετιέν και Αγιάγι). Πολυτιμότερος του αγώνα ήταν ο Τζάρεντ Ρόντεν, ο οποίος έμεινε στο παρκέ για 21 λεπτά και είχε 13 πόντους (2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

Για την Γκραβλίν ξεχώρισε ο Τζέικομπ Γκιλγιάρντ με 15 πόντους, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη σε 28 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 28-30, 49-49, 83-65, 113-87

PARIS BASKETBALL - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF +/- EFF 2 Nadir Hifi * 16:42 13 3/5 (60%) 2/7 (28.57%) 1/1 (100%) 0 2 2 3 3 1 0/1 0 +5 13 5 Frank Ntilikina * 11:53 7 1/2 (50%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) 1 0 1 5 0 0 0/0 2 +5 11 7 Sebastian Herrera (C) * 17:52 4 2/3 (66.67%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 0 2 2 2 0 0 0/0 3 +7 3 15 Mouhamed Faye * 15:26 6 3/3 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 4 4 0 1 0 1/0 1 +18 12 34 Daulton Hommes * 21:56 18 3/3 (100%) 3/5 (60%) 3/4 (75%) 4 0 4 1 0 1 0/0 2 +14 19 4 Léopold Cavaliere 20:05 5 1/1 (100%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1 2 3 2 1 0 2/0 0 +14 12 8 Jared Rhoden 20:40 13 2/2 (100%) 3/5 (60%) 0/0 (0%) 0 4 4 7 2 2 0/0 2 +16 22 9 Tyson Etienne 22:02 13 0/1 (0%) 2/9 (22.22%) 7/7 (100%) 1 0 1 2 0 1 0/0 2 +22 7 11 Joël Ayayi 25:44 11 3/4 (75%) 1/5 (20%) 2/2 (100%) 3 6 9 5 1 2 2/0 3 +19 21 13 Allan Dokossi 08:53 7 1/1 (100%) 0/0 (0%) 5/7 (71.43%) 1 1 2 1 2 1 0/0 0 -5 9 16 Nobel Boungou Colo 03:06 2 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0/0 0 +2 2 45 Joao Maozinha 15:41 14 7/7 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2 1 3 1 1 0 0/0 2 +13 19 - Equipe / Entraîneur 00:00 - - - - 1 1 2 - - 0 - 0 - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 113 27/33 (81.82%) 13/40 (32.5%) 20/23 (86.96%) 14 23 37 30 11 8 5/1 17 - 152