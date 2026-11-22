Παρί - Γκραβλίν 113-87: Το σερί συνεχίζεται για τους Παριζιάνους
Συνέχεια στις νίκες για την Παρί, η οποία έφτασε τις έξι διαδοχικές σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά την πετυχημένη διαβολοβδομάδα, με θετικά αποτελέσματα κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Χάποελ Τελ Αβίβ, οι Παριζιάνοι υποδέχθηκαν την Γκραβλίν για την 9η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και επικράτησαν με 113-87.
Έξι παίκτες ήταν διψήφιοι για τους Παριζιάνους (Χόμες, Περέιρα, Ρόντεν, Ιφί, Ετιέν και Αγιάγι). Πολυτιμότερος του αγώνα ήταν ο Τζάρεντ Ρόντεν, ο οποίος έμεινε στο παρκέ για 21 λεπτά και είχε 13 πόντους (2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.
Για την Γκραβλίν ξεχώρισε ο Τζέικομπ Γκιλγιάρντ με 15 πόντους, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη σε 28 λεπτά.
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Τα δεκάλεπτα: 28-30, 49-49, 83-65, 113-87
|PARIS BASKETBALL - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF
|+/-
|EFF
|2
|Nadir Hifi *
|16:42
|13
|3/5 (60%)
|2/7 (28.57%)
|1/1 (100%)
|0
|2
|2
|3
|3
|1
|0/1
|0
|+5
|13
|5
|Frank Ntilikina *
|11:53
|7
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|2/2 (100%)
|1
|0
|1
|5
|0
|0
|0/0
|2
|+5
|11
|7
|Sebastian Herrera (C) *
|17:52
|4
|2/3 (66.67%)
|0/4 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|0/0
|3
|+7
|3
|15
|Mouhamed Faye *
|15:26
|6
|3/3 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|4
|4
|0
|1
|0
|1/0
|1
|+18
|12
|34
|Daulton Hommes *
|21:56
|18
|3/3 (100%)
|3/5 (60%)
|3/4 (75%)
|4
|0
|4
|1
|0
|1
|0/0
|2
|+14
|19
|4
|Léopold Cavaliere
|20:05
|5
|1/1 (100%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|2
|1
|0
|2/0
|0
|+14
|12
|8
|Jared Rhoden
|20:40
|13
|2/2 (100%)
|3/5 (60%)
|0/0 (0%)
|0
|4
|4
|7
|2
|2
|0/0
|2
|+16
|22
|9
|Tyson Etienne
|22:02
|13
|0/1 (0%)
|2/9 (22.22%)
|7/7 (100%)
|1
|0
|1
|2
|0
|1
|0/0
|2
|+22
|7
|11
|Joël Ayayi
|25:44
|11
|3/4 (75%)
|1/5 (20%)
|2/2 (100%)
|3
|6
|9
|5
|1
|2
|2/0
|3
|+19
|21
|13
|Allan Dokossi
|08:53
|7
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|5/7 (71.43%)
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|0/0
|0
|-5
|9
|16
|Nobel Boungou Colo
|03:06
|2
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0/0
|0
|+2
|2
|45
|Joao Maozinha
|15:41
|14
|7/7 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|1
|3
|1
|1
|0
|0/0
|2
|+13
|19
|-
|Equipe / Entraîneur
|00:00
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|2
|-
|-
|0
|-
|0
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|113
|27/33 (81.82%)
|13/40 (32.5%)
|20/23 (86.96%)
|14
|23
|37
|30
|11
|8
|5/1
|17
|-
|152
|GRAVELINES-DUNKERQUE - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF
|+/-
|EFF
|00
|Mikael Hopkins *
|20:29
|13
|5/7 (71.43%)
|1/3 (33.33%)
|0/0 (0%)
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|0/1
|4
|-9
|13
|1
|Jaren Lewis *
|24:35
|11
|4/6 (66.67%)
|0/1 (0%)
|3/3 (100%)
|3
|3
|6
|2
|0
|2
|0/0
|0
|-22
|14
|7
|Jacob Gilyard *
|28:22
|15
|1/1 (100%)
|4/10 (40%)
|1/1 (100%)
|0
|0
|0
|9
|3
|2
|0/0
|2
|-13
|19
|12
|Vafessa Fofana (C) *
|28:41
|2
|1/1 (100%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|7
|7
|0
|0
|0
|0/0
|1
|-21
|6
|77
|L.J. Thorpe *
|16:03
|9
|2/5 (40%)
|0/0 (0%)
|5/5 (100%)
|0
|0
|0
|6
|0
|4
|1/1
|3
|-4
|9
|10
|Louka Letailleur
|17:54
|5
|1/4 (25%)
|0/2 (0%)
|3/4 (75%)
|1
|2
|3
|1
|2
|2
|0/0
|1
|-9
|3
|21
|Jahel Trefle
|18:16
|9
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|5/6 (83.33%)
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0/0
|4
|-7
|10
|22
|Soren Bracq
|16:43
|2
|1/3 (33.33%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|0/1
|1
|-20
|0
|24
|Aubrey Dawkins
|19:46
|15
|3/3 (100%)
|3/7 (42.86%)
|0/0 (0%)
|0
|3
|3
|2
|0
|1
|0/1
|2
|-16
|15
|32
|Neal Quinn
|09:11
|6
|2/4 (50%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0/1
|2
|-9
|6
|40
|Moussa Boune
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0
|0
|0
|42
|Sohan Boungo
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0
|0
|0
|-
|Equipe / Entraîneur
|00:00
|-
|-
|-
|-
|2
|2
|4
|-
|-
|1
|-
|0
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|87
|22/36 (61.11%)
|8/29 (27.59%)
|19/21 (90.48%)
|12
|21
|33
|23
|7
|16
|1/5
|20
|-
|98
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