Ο Ναντίρ Ιφί... οδηγεί την Παρί προς τις νίκες της το τελευταίο διάστημα, βγαίνοντας μπροστά στις δύσκολες στιγμές και χαρίζει τα θετικά αποτελέσματα στην ομάδα του.

Βγάζει... μάτια ο Ναντίρ Ιφί στις τελευταίες του εμφανίσεις με τη φανέλα της Παρί.

Ο Γάλλος γκαρντ έχει... οδηγήσει την ομάδα του προς τις νίκες το τελευταίο διάστημα στη EuroLeague, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της Παρί στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης, έχει βγει μπροστά στις δύσκολες στιγμές και έχει... υπογράψει τις νίκες του γαλλικού συλλόγου.

Αναμφίβολα βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του, έχοντας μ.ο τη φετινή σεζόν στη EuroLeague 20.9 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ και είναι ο «ήρωας» του Παρισιού.

Τα ματς που πήρε «μόνος» του

Ένας παίκτης προφανώς δεν μπορεί να κερδίσει ένα ματς μόνος του, ωστόσο μπορεί να αποτελέσει το «κλειδί» του αγώνα για να... οδηγήσει την ομάδα του προς τη νίκη. Αυτό ακριβώς ισχύει για τον Ιφί στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της Παρί στη EuroLeague, κόντρα στην Αναντολού Εφές, κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, κόντρα στην Μπαρτσελόνα και κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αρχής γενομένης από την Εφές, όπου ο Γάλλος ολοκλήρωσε το ματς με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ, σε 24 λεπτά συμμετοχής και χάρισε το «διπλό» στην ομάδα του μέσα στην Κωνσταντινούπολη.

The Nadir Hifi show 🎩 🎯 28 points 💪 9 rebounds ⭐️ 39 PIR A career night for the @ParisBasketball guard in Round 10! #EveryGameMatters https://t.co/aiHH6DcVpi November 6, 2026

Μετά την Εφές, ο Ιφί έκανε τα... μαγικά του και κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Σε ένα ματς που ήταν άστοχος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, (3/11 δίποντα, 1/7 τρίποντα), ο Γάλλος γκαρντ πήρε την ευθύνη για την τελευταία κατοχή της ομάδας του και σκόραρε λέι-απ, χαρίζοντας τη νίκη στην Παρί στην παράταση.

I @thenadirhifi WINS IT IN PARIS IN OT! WHAT JUST HAPPENED, ABSOLUTE SCENES IN PARIS! https://t.co/EpYAx7qwgy November 11, 2026

Επόμενη ομάδα που έπεσε «θύμα» του Ιφί ήταν η Μπαρτσελόνα.

Ο 24χρονος γκαρντ με την ψυχολογία του στα ύψη, πραγματοποίησε ακόμα μία εμφάνιση για... φίλημα κόντρα στους Ισπανούς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 27 λεπτά συμμετοχής, με την Παρί να κάνει... απόδραση και από τη Βαρκελώνη.

Τέλος, η τελευταία νίκη της Παρί στη EuroLeague είχε και πάλι την υπογραφή του Γάλλου σούπερ σταρ.

Η ομάδα του του Λεφέρβρ επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 97-96 με τον Ναντίρ Ιφί να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι της ομάδας του και να γίνεται ο «ήρωας» στο φινάλε για ακόμη μία φορά.

Συγκεκριμένα με το σκορ να είναι (94-96) υπέρ των Ισραηλινών η Παρί είχε την κατοχή και ο Ιφί με τρίποντη... βόμβα 17 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη... έκλεψε τη νίκη από το σύνολο του Ιτούδη. Συνολικά ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Another week, another @thenadirhifi DAGGER and eventual winner! It's just what he does 🗡️ #MotorolaMagicMoment @Moto I @ParisBasketball https://t.co/PUepv4ln73 — EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026

Ο Ναντίρ Ιφί δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και αποδεικνύει πως ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.