Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη της Βιλερμπάν επί της Παρί για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.

Το πρώτο παιχνίδι της EuroLeague για την τέταρτη αγωνιστική, έμελλε να είναι γαλλικό ντέρμπι, το οποίο είχε απίθανη εξέλιξη. Η Παρί υποδέχθηκε τη Βιλερμπάν, με την ομάδα του Πάρκερ να παίρνει το διπλό με 98-96.

Με αυτή τη νίκη, η Βιλερμπάν έκανε το 2-2 στη διοργάνωση, ενώ η Παρί έπεσε στο 1-3.

Η βαθμολογία

Παναθηναϊκός 3-0 Φενέρ 3-0 Βαλένθια 3-0 Παρτίζαν 3-0 Oλυμπιακός 2-1 Μπαρτσελόνα 2-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1 Ντουμπάι 2-1 Βιλερμπάν 2-2 Μπεσίκτας 1-2 Ζάλγκιρις 1-2 Εφές 1-2 Ερυθρός Αστέρας 1-2 Βίρτους Μπολόνια 1-2 Μπάγερν 1-2 Αρμάνι Μιλάνο 1-2 Μπασκόνια 1-2 Παρί 1-3 Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-3

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

7/10

Παρί - Βιλερμπάν 96-98

8/10

Ντουμπάι - Ερυθρός 19:00

Μακάμπι - Αρμάνι 19:00

Μπάγερν - Βίρτους 21:00

Παναθηναϊκός - Φενέρ 21:15

Βαλένθια - Χάποελ 21:30

Ρεάλ - Παρτίζαν 21:45

9/10

Ολυμπιακός - Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις 21:30

Μπασκόνια - Μπεσίκτας 21:30