Ολυμπιακός: Άλλαξε ημερομηνία το παιχνίδι με την Παρί
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Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρί για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague μεταφέρθηκε από τις 15 στις 26 Ιανουαρίου, με την ώρα έναρξης να παραμένει στις 21:15.
Σε διαφορετική ημερομηνία από την αρχικά προγραμματισμένη θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι δύο ομάδες επρόκειτο να συναντηθούν στις 15 Ιανουαρίου, ωστόσο το παιχνίδι μεταφέρθηκε για τις 26 Ιανουαρίου. Η ώρα έναρξης δεν αλλάζει και παραμένει στις 21:15.
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