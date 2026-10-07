Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους μίλησε ενόψει του αγώνα της Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό στο «T-Center».

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε στο «T-Center» και θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί της στη διοργάνωση.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, έκανε το δικό του σχόλιο ενόψει αυτής της αναμέτρησης και τόνισε ότι το ματς στο «T-Center», είναι από τα πιο δύσκολα της σεζόν.

Ο Γιασικεβίτσιους είπε

«Μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν. Στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, είναι πάντα πολύ δύσκολο να αγωνίζεσαι. Θα αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague. Έχουν παίκτες που μπορούν να αλλάξουν μόνοι τους την εξέλιξη ενός αγώνα και έναν από τους καλύτερους προπονητές. Ανυπομονούμε να δούμε αυτή τη δύσκολη αναμέτρηση και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο της σεζόν».