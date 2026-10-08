Παναθηναϊκός: Γιατί ζήτησε να αφαιρεθούν 2 βαθμοί από τον Ολυμπιακό
Όπως έγινε γνωστό η «πράσινη» διοίκηση κατήγγειλε τον Γιώργο Μπαρτζώκα για το ματς του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο.
Παρόλα αυτά όμως είχε ζητήσει νωρίτερα αφαίρεση δύο βαθμών από τους «ερυθρόλευκους» για έναν συγκεκριμένο λόγο.
Και αυτό λόγω της μήνυσης που είχε υποβάλλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ποινικό δικαστήριο κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου . Και αυτό την ώρα που ο κανονισμός του ΕΣΑΚΕ αναφέρει μεταξυ άλλων ότι απαγορεύεται η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη.
Όπερ και σημαίνει ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει να κάνει με την καταγγελία για τον προπονητή του Ολυμπιακού.
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