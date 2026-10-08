Επιστροφή στο... σπίτι για τον Σάρας: Οι αγκαλιές με τον Διαμαντίδη και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού
Στη διάρκεια του shootaround της Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center, πριν από το αποψινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (21:15, 08/10), ο Σάρας Γιασικεβίτσιους είχε την ευκαιρία να συναντήσει για ακόμα μια φορά παλιούς καλούς του φίλους.
Λίγο πριν πατήσει στο glass floor, αγκαλιάστηκε με τον παλιό του συμπαίκτη Δημήτρη Διαμαντίδη, ενώ είχε εγκάρδια συνομιλία με τον General Manager του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Κοντό, και τον Head of Operations της ομάδας, Σάββα Αρώνη.
Το βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Coach Saras Jasikevicius is back at our home ☘️ #WeTheGreens #paobcaktor https://t.co/ArW4xL6sr9— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 8, 2026
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