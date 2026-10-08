Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέστρεψε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και είχε την ευκαιρία να τα πει με παλιούς γνώριμους και φίλους από τα χρόνια που αγωνιζόταν με τη φανέλα των «πράσινων».

Στη διάρκεια του shootaround της Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center, πριν από το αποψινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (21:15, 08/10), ο Σάρας Γιασικεβίτσιους είχε την ευκαιρία να συναντήσει για ακόμα μια φορά παλιούς καλούς του φίλους.

Λίγο πριν πατήσει στο glass floor, αγκαλιάστηκε με τον παλιό του συμπαίκτη Δημήτρη Διαμαντίδη, ενώ είχε εγκάρδια συνομιλία με τον General Manager του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Κοντό, και τον Head of Operations της ομάδας, Σάββα Αρώνη.

Το βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός: