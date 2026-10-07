Οριστικά χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τη Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ισπανός φόργουορντ δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της Euroleague, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα ψάξει το 4/4 μετά την έναρξη της σεζόν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε στις δηλώσεις του ότι ο Χουάντσο δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον τραυματισμό του (σ.σ. μυϊκός σπασμός στον δεξιό προσαγωγό) και δεν υπολογίζεται γι' αυτό το παιχνίδι, κάτι που ισχύει και για τους Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν.

Αντίθετα θα κάνει ντεμπούτο ο Μουστάφα Φαλ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ επιστρέφει κανονικά σε αγωνιστικούς ρυθμούς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.