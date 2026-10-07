Παναθηναϊκός: Τα κλικ του Ναν από τη media day και η σωστή προφορά των ονομάτων των παικτών

Παναθηναϊκός: Τα κλικ του Ναν από τη media day και η σωστή προφορά των ονομάτων των παικτών

Γιώργος Σακελλάρης
Παναθηναϊκός: Τα κλικ του Ναν από τη media day και η σωστή προφορά των ονομάτων των παικτών
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε τα κλικ από τη φωτογράφιση του Κέντρικ Ναν και ανάρτησε σχετικό video με τη σωστή προφορά των ονομάτων των παικτών.

Ο Κέντρικ Ναν μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο X, τα κλικ από το φωτογραφικό υλικό του Αμερικανού αστέρα του Τριφυλλιού.

Παράλληλα, οι Πράσινοι ανάρτησαν ένα αναλυτικό video, στο οποίο αποσαφηνίζεται η προφορά των ονομάτων των παικτών της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δείτε το σχετικό video:

 

@Photo credits: @Paobcgr/X
     

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