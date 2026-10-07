Παναθηναϊκός: Τα κλικ του Ναν από τη media day και η σωστή προφορά των ονομάτων των παικτών
Ο Κέντρικ Ναν μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο X, τα κλικ από το φωτογραφικό υλικό του Αμερικανού αστέρα του Τριφυλλιού.
Look who we got here for his Media Day shooting 💚 @nunnbetter_ 👀☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/mhrvIOnNLl— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 7, 2026
Παράλληλα, οι Πράσινοι ανάρτησαν ένα αναλυτικό video, στο οποίο αποσαφηνίζεται η προφορά των ονομάτων των παικτών της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Δείτε το σχετικό video:
Just so we’re all on the same page 🗣️☘️ Straight from the source: here is how you actually pronounce our players’ names 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/s6oD7iXM9o— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 7, 2026
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