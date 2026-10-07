Παναθηναϊκός: Τα κλικ του Ναν από τη media day και η σωστή προφορά των ονομάτων των παικτών

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε τα κλικ από τη φωτογράφιση του Κέντρικ Ναν και ανάρτησε σχετικό video με τη σωστή προφορά των ονομάτων των παικτών.

Ο Κέντρικ Ναν μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο X, τα κλικ από το φωτογραφικό υλικό του Αμερικανού αστέρα του Τριφυλλιού.

Look who we got here for his Media Day shooting 💚 @nunnbetter_ 👀☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/mhrvIOnNLl October 7, 2026

Παράλληλα, οι Πράσινοι ανάρτησαν ένα αναλυτικό video, στο οποίο αποσαφηνίζεται η προφορά των ονομάτων των παικτών της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δείτε το σχετικό video: