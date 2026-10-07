Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε τον Μπεγκαρίν

Γιώργος Σακελλάρης
Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε τον Μπεγκαρίν
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Στη Βιλερμπάν θα συνεχίσει την καριέρα του -αρχικά για έναν μήνα- ο Γιουχάν Μπεγκαρίν (24 ετών, 1.96μ.), όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Λιόν.

Ο πρώην παίκτης της Μονακό, Γιουχάν Μπεγκαρίν, ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν -αρχικά για έναν μήνα- καθώς η ομάδα του Τόνι Πάρκερ έψαχνε την ενίσχυση στην περιφέρειά της.

Ο 24χρονος αθλητής την τελευταία διετία αγωνιζόταν με τους Μονεγάσκους και προορίζεται να καλύψει το κενό του Ντόσου-Γιοβό. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια της EuroLeague, καταγράφοντας 4.6 πόντους και 2.3 ριμπάουντ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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