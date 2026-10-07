Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε τον Μπεγκαρίν
Ο πρώην παίκτης της Μονακό, Γιουχάν Μπεγκαρίν, ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν -αρχικά για έναν μήνα- καθώς η ομάδα του Τόνι Πάρκερ έψαχνε την ενίσχυση στην περιφέρειά της.
Ο 24χρονος αθλητής την τελευταία διετία αγωνιζόταν με τους Μονεγάσκους και προορίζεται να καλύψει το κενό του Ντόσου-Γιοβό. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια της EuroLeague, καταγράφοντας 4.6 πόντους και 2.3 ριμπάουντ.
Welcome Juhann Begarin ! 🫡 Passé par Paris, Nanterre et Monaco, Juhann Begarin renforce l’effectif de LDLC ASVEL. Dans un premier temps, le jeune et spectaculaire ailier (24 ans, 1m96) arrive en tant que pigiste médical de Mathis Dossou-Yovo pour une durée d’un mois. https://t.co/PJAOD7JfSG— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) October 7, 2026
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