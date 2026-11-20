Εύκολο βράδυ για την Εφές που έδειξε την ανωτερότητα της απέναντι στη Βιλερμπάν νικώντας στην Κωνσταντινούπολη με 107-81.

Την αρνητική παράδοση που είχε απέναντι στη Βιλερμπάν έσπασε η Αναντολού Εφές, που επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 107-81 των Γάλλων, έπειτα από ένα σερί 5 αρνητικών αποτελεσμάτων απέναντι τους.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, έδειξε σοβαρότητα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και όντας αδυσώπητη επιθετικά, ξεπέρασε τους 100 πόντους και έφτασε σε μια άνετη νίκη, την έκτη της στη φετινή EuroLeague.

Αναντολού Εφές- Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Ο Λόιντ ξεκίνησε εξαιρετικά με δυο εύστοχα τρίποντα στα μισά της πρώτης περιόδου, διάστημα στο οποίο η Εφές κυριάρχησε της άστοχης Βιλερμπάν και έχτισε ένα άνετο +10 (15-5). Με τον διεθνή με την Πολωνία γκαρντ να έχει 9 πόντους, η τουρκική ομάδα έφτασε να προηγείται με 8 πόντους διαφορά (25-17) της Βιλερμπάν που βρήκε ενέργεια και 6 πόντους από τον νεαρό Φότζο Ντάντα που ήρθε απ' τον πάγκο.

Ο Λόιντ συνέχισε... καυτός στο δεύτερο δεκάλεπτο (15 πόντους στο ημίχρονο με 4/7 τρίποντα) και έχοντας άξιους συμπαραστάτες επιθετικά τους Στραζέλ και Σάριτς, βοήθησε την Εφές να φτάσει τη διαφορά ακόμα και στο +18.

Για τη γαλλική ομάδα υπήρχαν στιγμές που ο Μιλς έμοιαζε να παλεύει μόνος του, με τον Αυστραλό να σημειώνει 13 πόντους (3/3 τρίποντα) μέχρι να φτάσουμε στην ανάπαυλα, όπου βρήκε την ομάδα του στο -13 (54-41).

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τις δυο ομάδες να κα πετυχαίνουν διαδοχικά καρφώματα πριν ξεκινήσουν να εξαπολύουν εκ νέου τρίποντες «βόμβες». Ουσιαστική αντίδραση δεν ήρθε από τους παίκτες του Τόνι Πάρκερ, που μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με τη διαφορά να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, φτάνοντας τους 19 (85-66).

Με τον Στραζέλ να συνεχίζει πραγματικά ασυγκράτητος, φτάνοντας τους 20 πόντους και την ομάδα να παίρνει βοήθειες από όλους τους παίκτες που πάτησαν παρκέ, η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα και η κόρνα της λήξης βρήκε την τουρκική ομάδα θριαμβεύτρια με το επιβλητικό 107-81.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... ΄Ηταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ανώτερη από την αντίπαλο της.

MVP... Ο πραγματικά φανταστικός Στραζέλ με 20 πόντους (4/6 τρίποντα) και 6 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Λόιντ που σημείωσε 20 πόντους (5/9 τρίποντα) έδειξε πρώτος το δρόμο πριν... αναλάβει ο Στραζέλ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ... ΟΙ Μιλς (15π.) και Σεστίνα (16π.) έμοιαζαν να παλεύουν απελπιστικά μόνοι για την ομάδα του Τόνι Πάρκερ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Κράουντερ (9π.) προσπάθησε, όμως έχει την ποιότητα και την ηγετική φυσιογνωμία για να δώσει πολύ περισσότερα σε ένα τέτοιο ματς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το εντυπωσιακό 50% της Εφές στα τρίποντα (15/30).

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 54-41, 85-66, 107-81



Τα ομαδικά στατιστικά:



