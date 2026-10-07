Γκραντ: «Υπάρχει μια μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρ, να κάνουμε το παιχνίδι μας»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» τη Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) με στόχο το 4/4 στη φετινή EuroLeague. Οι δηλώσεις του Τζέριαν Γκραντ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) στο «T-Center», προκειμένου να κάνει το 4/4 στη φετινή EuroLeague και να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης. Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε ενόψει της αυριανής αναμέτρησης και εστίασε στον βαθμό δυσκολίας του ματς αλλά και στο γεγονός πως το Τριφύλλι πρέπει να κάνει το δικό του παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζέριαν Γκραντ:

«Υπάρχει μια μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρ, είναι η πιο δύσκολη φετινή πρόκληση για εμάς. Είναι μια ομάδα που παίζει στο Final Four τα τελευταία χρόνια και έχουμε παίξει και μαζί της στο Final Four, οπότε ξέρουμε πόσο δύσκολο παιχνίδι είναι. Ξέρουμε ότι εστιάζουν στην άμυνα με αλλαγές και επιτίθενται με αλλαγές, εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Έχουμε δώσει μάχες μαζί τους τα τελευταία χρόνια και εδώ και στην Κωνσταντινούπολη, οπότε ξέρουμε τι είδους παιχνιδιού θα περιμένουμε, θα δούμε».