EuroLeague: Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» τη Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) με στόχο το 4/4 στη φετινή EuroLeague. Οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) στο «T-Center», προκειμένου να κάνει το 4/4 στη φετινή EuroLeague και να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης.
Η διοργανώτρια αρχή -κάτι παραπάνω- από ένα 24ωρο πριν το τζάμπολ του μεγάλου παιχνιδιού, όρισε τη διαιτητική τριάδα, που θα διευθύνει το ματς. Αυτή απαρτίζεται από τους Ίλια Μπελόσεβιτς, Κάρλος Περούγκα και Γκίτις Σούκις.
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