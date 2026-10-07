Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» τη Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) με στόχο το 4/4 στη φετινή EuroLeague. Οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) στο «T-Center», προκειμένου να κάνει το 4/4 στη φετινή EuroLeague και να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης.

Η διοργανώτρια αρχή -κάτι παραπάνω- από ένα 24ωρο πριν το τζάμπολ του μεγάλου παιχνιδιού, όρισε τη διαιτητική τριάδα, που θα διευθύνει το ματς. Αυτή απαρτίζεται από τους Ίλια Μπελόσεβιτς, Κάρλος Περούγκα και Γκίτις Σούκις.