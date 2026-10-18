Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι στο «Telekom Center Athens» (18/10, 13:00, Live στο Gazzetta) για την 3η αγωνιστική της GBL. Η εξάδα των ξένων του Τριφυλλιού.

Παναθηναϊκός και Περιστέρι διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «T-Center» (18/10, 13:00, Live στο Gazzetta) για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Οι Πράσινοι θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη EuroLeague και να κάνουν το 3/3 εντός των ελληνικών συνόρων, ενώ από την άλλη οι «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης», που έχουν επίσης 2/2, στοχεύουν σε μια άκρως ανταγωνιστική εμφάνιση κόντρα στο σύνολο του Ζοτς.

Στο Τριφύλλι χαμογελούν, καθώς στην εξάδα των ξένων και ευρύτερα στη δωδεκάδα επέστρεψε ο Αμερικανός αστέρας, Κέντρικ Ναν, που κάνει το ντεμπούτο στη φετινή σεζόν, ενώ εκτός έμειναν οι Λεσόρ και Μπόνγκα.

Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι: Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Μπράνκου Μπάντιο, Σιλβέν Φρανσίσκο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις