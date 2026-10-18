Ο Κέντρικ Ναν επιστρέφει στην ενεργό δράση και κάνει ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό για τη φετινή σεζόν. Η προθέρμανση του πριν το τζάμπολ κόντρα στο Περιστέρι.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι (18/10, 13:00) στο «T-Center» για την τρίτη αγωνιστική της GBL και στο στρατόπεδο του Τριφυλλιού χαμογελούν, καθώς θα έχουν για πρώτη φορά στη διάθεσή τους τη φετινή σεζόν τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός αστέρας κάνει ντεμπούτο στη 12άδα του Ζοτς και λίγο πριν το τζάμπολ κόντρα στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, έκανε την καθιερωμένη προθέρμανση, προκειμένου να μπει στο... κλίμα.

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