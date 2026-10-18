Παναθηναϊκός: Η προθέρμανση του Ναν πριν το τζάμπολ με το Περιστέρι (vid)
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι (18/10, 13:00) στο «T-Center» για την τρίτη αγωνιστική της GBL και στο στρατόπεδο του Τριφυλλιού χαμογελούν, καθώς θα έχουν για πρώτη φορά στη διάθεσή τους τη φετινή σεζόν τον Κέντρικ Ναν.
Ο Αμερικανός αστέρας κάνει ντεμπούτο στη 12άδα του Ζοτς και λίγο πριν το τζάμπολ κόντρα στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, έκανε την καθιερωμένη προθέρμανση, προκειμένου να μπει στο... κλίμα.
Δείτε το video:
☘️🏀 Ο ΝΑΝ ΣΤΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ https://t.co/SgxnxM3kxY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 18, 2026
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