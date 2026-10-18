Παναθηναϊκός για ΕΟΚ λόγω Τσαρούχα: «Είστε αμετανόητοι!»
Ο ορισμός της Βάσως Τσαρούχα στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής στο «Telekom Center Athens» προκάλεσε την αντίδραση των «πρασίνων» οι οποίοι με σχετική ανάρτηση ανέφεραν χαρακτηριστικά.
«Προφανώς το AI δεν έχει ενημερωθεί για τη δικαστική μας διαμάχη με τη Βάσω Τσαρούχα. Είστε αμετανόητοι!» ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.
Η διοίκηση των «πρασίνων» θα προσφύγει εκ νέου στο ΑΣΕΑΔ κατά της ΚΕΔ/ΕΟΚ για τον ορισμό της Τσαρούχα καθώς υπάρχει η δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών όπως ανέφερε και η ίδια η ΚΑΕ.
Προφανώς το AI δεν έχει ενημερωθεί για τη δικαστική μας διαμάχη με τη Βάσω Τσαρούχα. Είστε αμετανόητοι!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 18, 2026
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