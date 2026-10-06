Η EuroLeague θα αργήσει να «τρέξει» τη διαδικασία επιλογής franchise, γιατί πρέπει πρώτα οι 13 εταίροι, να πάρουν μόνιμα άδεια.

Τα βλέμματα στράφηκαν στη λίμνη Κόμο, όπου έγινε συνάντηση, που αφορούσε το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι πρόεδροι (και όχι μόνο) των ομάδων της EuroLeague, συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με την επόμενη μέρα του μπάσκετ στη Γηραιά ήπειρο και ότι έχει να κάνει με την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Από τη σεζόν 2026-2027, θα υπάρχουν 24 ομάδες στη EuroLeague, δηλαδή θα προστεθούν τέσσερις. Όπως αποφασίστηκε, οι 13 εταίροι της λίγκας, θα γίνουν franchises, ενώ μαξ άλλες οχτώ ομάδες, θα μετατραπούν σε franchise.

Η διαδικασία της επιλογής για τις υπόλοιπες ομάδες (υποψήφιες είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης) θα καθυστερήσει και θα βγουν οι όποιες αποφάσεις, μετά το νέο έτος (2027). Ο λόγος είναι απλός, μιας και θα χρειαστούν κάποιοι μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε οι 13 εταίροι της EuroLeague, να γίνουν franchises.

Οι ομάδες που έχουν καταθέσει φάκελο για μόνιμη άδεια

ΠΑΟΚ (EUROCUP)

ΑΡΗΣ (EUROCUP)

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΗΝ WILD CARD ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ EUROCUP)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ ((WILD CARD - ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ)

ΒΙΡΤΟΥΣ (WILD CARD - ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ)

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (WILD CARD - ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (WILD CARD - ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ)

ΝΤΟΥΜΠΑΙ (WILD CARD - ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ)

ΠΑΡΙ (WILD CARD - ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ)

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (WILD CARD ΩΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ ΤΟΥ EUROCUP)

ΜΑΞΙΜΑ ΡΟΜΑ (EUROCUP)

ΝΑΠΟΛΙ (EUROCUP)

ΛΟΝΤΟΝ ΛΑΙΟΝΣ (EUROCUP)