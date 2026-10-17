Χάποελ Τελ Αβίβ προς Παναθηναϊκό: «Κανείς δεν είναι τέλειος»
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Η Χάποελ Τελ Αβίβ μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, έστειλε... μήνυμα στους «πράσινους» μέσω ανάρτησης στα social media.
Την πρώτη του ήττα υπέστη ο Παναθηναϊκός, αφού δεν τα κατάφερε κόντρα στη Χάποελ στο «Telekom Center Athens».
Η ισραηλινή ομάδα, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, μέσω ανάρτησης στα social media και συγκεκριμένα στο x, έστειλε μήνυμα στους «πράσινους», γράφοντας: «Κανείς δεν είναι τέλειος».
Δείτε την ανάρτηση:
Nobody’s Perfect 🤷🏻♂️ https://t.co/Xa7wPY6yzr— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) October 16, 2026
@Photo credits: eurokinissi
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