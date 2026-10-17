Η Χάποελ Τελ Αβίβ μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, έστειλε... μήνυμα στους «πράσινους» μέσω ανάρτησης στα social media.

Την πρώτη του ήττα υπέστη ο Παναθηναϊκός, αφού δεν τα κατάφερε κόντρα στη Χάποελ στο «Telekom Center Athens».

Η ισραηλινή ομάδα, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, μέσω ανάρτησης στα social media και συγκεκριμένα στο x, έστειλε μήνυμα στους «πράσινους», γράφοντας: «Κανείς δεν είναι τέλειος».

Δείτε την ανάρτηση: