Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-91: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights της νίκης της Χάποελ Τελ Αβίβ επί του Παναθηναϊκού στο «Telekom Center Athens».
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 91-81 στο «Telekom Center Athens».
Ο Ζακ ΛεNτέι πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση έχοντας (17 πόντους, 5 ριμπάουντ με 4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 6/6 βολές) και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
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