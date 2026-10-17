Δείτε τα highlights της νίκης της Χάποελ Τελ Αβίβ επί του Παναθηναϊκού στο «Telekom Center Athens».

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 91-81 στο «Telekom Center Athens».

Ο Ζακ ΛεNτέι πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση έχοντας (17 πόντους, 5 ριμπάουντ με 4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 6/6 βολές) και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.