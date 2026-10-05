Έιντελμαν για Ντιαλό: «Είναι φοβερός, έχει ξεχωριστό χάρισμα»

Ο προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς έβγαλε το καπέλο στον Άλφα Ντιαλό μετά το φιλικό με τους Γιούτα Τζαζ, στο πλαίσιο της preseason του NBA.

Με εγκωμιαστικά λόγια για τον Άλφα Ντιαλό μίλησε ο προπονητής του στους Ντένβερ Νάγκετς, Ντέιβιντ Έιντελμαν! Ο κόουτς της ομάδας του Γιόκιτς αποθέωσε τον πρώην «ευρωλιγκάτο» αθλητή για την αμυντική του προσήλωση και την αντίληψη που έχει για το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Στο πλαίσιο της preseason του NBA, ο πρώην παίκτης της Μονακό είχε δύο πόντους, τρία ριμπάουντ και δύο ασίστ. Οι Νάγκετς ηττήθηκαν με 109-97 από τους Γιούτα Τζαζ, ωστόσο το δείγμα γραφής του Ντιαλό ήταν άκρως ενθαρρυντικό, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον προπονητή του, ο οποίος έσταξε... μέλι για τον 29χρονο αθλητή.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έιντελμαν:

«Ο Άλφα Ντιαλό είναι φοβερός. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε τρομερή άμυνα πάνω στους αντιπάλους. Μπορεί να μαρκάρει. Έχει ένα ξεχωριστό χάρισμα. Δεν τον πιάνουν τα σκριν. Καταλαβαίνεις ότι έπαιζε στην Ευρώπη από τη σωματική επαφή που έχει συνηθίσει. Νομίζω ότι επιθετικά έχει επίσης εντυπωσιάσει. Όπως ο Σπένσερ Τζόουνς, ξέρει πού πρέπει να βρίσκεται την κατάλληλη στιγμή».